Садыр Жапаров посоветовал критиканам больше заниматься спортом

Эта неделя в Кыргызстане была богатой на спортивные события. В Джалал-Абаде состоялось открытие академии футбольного клуба "Барселона" с личным участием легенд каталонской команды, а в селе Орок под Бишкеком началось строительство нового стадиона. В очередном интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров рассказал, на какие средства возводится новый объект, и ответил еще на ряд других вопросов.

Фанаты футбола в Бишкеке запечатлели в памяти радостные события в преддверии Дня независимости. В столице состоялся матч между легендами испанского футбольного клуба "Барселона" и именитыми игроками Азии. На этой товарищеской встрече сыграли и Вы. Но к концу первого тайма Вас заменили. Вы устали или были иные причины?

- Нет, я не устал. Я бы мог отыграть всю игру. Покинул поле, потому что Карлесу Пуйолю сказали меня опекать. Если вы заметили, то он не отходил от меня, пока я был на поле. Был даже момент, когда я переходил в атаку, и он схватил меня за руку. Я сказал ему, чтобы не придерживал так, на что он, улыбаясь, ответил: "Sorry". Но на этом он не остановился и продолжил плотно блокировать мои попытки пойти в атаку.

В целом команда "Барселоны" с полной ответственностью отнеслась к игре и вела себя на поле не как на товарищеской встрече, а как на матче чемпионата. Представьте, дал бы мне играть легенда мирового футбола, который еще и младше меня на 10 лет. Поэтому было принято решение усилить нашу команду игроками помоложе, и меня заменили. Но все же "Барселона" есть "Барселона". Мы проиграли со счетом 3:0, что тоже неплохо. Я боялся, что можем потерпеть поражение с баскетбольным счетом.

Ваше увлечение футболом для некоторых становится поводом для критики, говоря, что Вы только играете и больше ничего не делаете. Что можете им ответить?

- У кыргызов есть поговорка: "Жыргаганымдан жылкычы болуптурмунбу", что означает, что табунщиком не от хорошей жизни становятся. У меня нет времени играть в футбол каждый день. Играем два раза в год: в мае и декабре во время футбольного турнира "Мурас" среди команд министерств. Турнир мы основали, чтобы быть примером для подрастающего поколения и пропагандировать спорт, чтобы они не увлеклись наркотиками, не пошли по скользкому пути и не сидели сутками напролет в компьютере.

Спорт - источник здоровья. Все мы от мала до велика должны вовлекать молодежь в спорт, ведь не зря же говорится, что здоровая нация - здоровое государство.

Отвечу тем, кто меня критикует. Не сидите днями и ночами в интернете. Идите лучше заниматься спортом. Это принесет вам больше пользы. От спорта только польза, никому он еще не вредил.

Каким Вы видите будущее академий "Барселоны" в Джалал-Абаде и в Бишкеке. Верите ли Вы в этот проект и потенциал их воспитанников?

- Перспективы академии очень большие. Возможно, мы не сразу увидим результаты, но в ближайшие 10-15 лет они, безусловно, нас порадуют. Я верю, что среди наших юных футболистов будут те, кто последует пути легендарных игроков. Мы создаем для них сейчас трамплин.

Вы дали старт строительству стадиона в селе Орок. Кто финансирует этот проект? Связан ли он с академией "Барселоны" или строится за счет бюджетных средств?

- Строительство стадиона финансируется государством. Он будет построен по международным стандартам для проведения международных матчей. Его вместимость по проекту составит 35 тыс. зрителей.

По Вашей инициативе в Чолпон-Ате открылся президентский лицей "Акылман". Какова главная цель этого проекта и уверены ли Вы, что достигните ее?

- Главная цель – это собрать по всей стране талантливых, умных и одаренных детей и, начиная с 7-го класса и вплоть до окончания школы, обучить их и далее отправить в высшие учебные заведения. После получения ими высшего образования привлекать каждого из них на государственную службу. Иначе с момента обретения независимости в Кыргызстане подготовка кадров просто напрочь была забыта. У нас при выборе кадров цвел непотизм. Если вспомнить подготовку кадров во времена Союза, то тогда их готовили с самых первых ступеней. Также и мы намерены готовить профессиональные кадры с фундамента. Только так мы сможем готовить профессионалов, которые смогут предвидеть и определять будущее Кыргызстана на 100 лет вперёд. Это очень важно для будущего нашего государства. Не хвастая скажу, но я могу предвидеть на 20-30 лет вперед, что будет со страной, и как она будет развиваться. Обычно мои прогнозы сбываются. Наверное, это мне дано свыше. Очевидно, такое дано каждому человеку. Просто, глядя на происходящее, можно сделать выводы о будущем.

Если мы сможем качественно подготовить учащихся из этого лицея, то в будущем они будут кадрами, которые могут предвидеть на 100 лет вперёд. Сейчас 21 век. Век технологий. Дальше технологии получат ещё большее развитие. Поэтому мы уже сейчас должны готовить кадры, ориентируясь на 22 век.

Мы только вчера отметили 32-ой год независимости. В будущем, даст Бог, отметим ещё 100-летние. Тогда сегодняшние кадры будут востребованы как вода. Они будут способны надолго вперед определять, с какими государствами у нас одно будущее. Они достойно продолжат, начатое нами.

Мы обязательно добьёмся поставленных задач. Для этого каждый из нас должен непрерывно трудиться днём и ночью.

В кыргызско-турецкой больнице впервые сделали операции по пересадке почек. Какие будут дальнейшие шаги в этом направлении?

- Такое событие в истории нашей страны происходит впервые. Мы попросили у братской Турции выделить нам 140 врачей для того, чтобы они обучили наших специалистов в течение 2-3 лет трансплантации внутренних органов. Создали для них все необходимые условия. Они согласились и работа началась. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности от имени всех кыргызстанцев господину Реджепу Таипу Эрдогану и турецким врачам.

У нас в стране приблизительно более 3 тыс. человек вынуждены получать гемодиализ. Для них государство ежегодно выделяет 3 млрд сомов. Если мы решим эти проблемы, то государство ежегодно будет экономить эти 3 млрд сомов. На эти деньги можно решить ещё ряд социальных проблем. Прежде всего, мы сможем решить вопросы, связанные со здравоохранением, что сейчас волнует каждого нашего гражданина. Если же до этого подобная операция проводилась исключительно за рубежом и стоила порядка 60-70 тыс. долларов, то сейчас подобную операцию можно провести у нас и стоимость будет составлять порядка 10 тыс. долларов.

У этого центра большое будущее. Это первое подобное учреждение в Центральной Азии, открытое в нашей стране. В будущем планируется проводить операции на сердце и печень. Сейчас рассматриваем варианты расширения здания, чтобы была возможность принимать больных из соседних стран тоже. Скорее всего, построим дополнительное здание.