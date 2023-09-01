По Бишкеку закурсировали новые автобусные маршруты №15, №51, №52. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в связи с поступлением новых автобусов производится оптимизация маршрутной сети города Бишкек.

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры разработаны 3 абсолютно новые схемы движения автобусных маршрутов и 5-ти действующих микроавтобусных маршрутов, по которым запустят автобусные маршруты. Отметим, что для удобства горожан номера замененных маршрутов остались те же.

Так, новые автобусы распределены по маршрутным линиям следующим образом:

Новые линии: №15, №51, №52;

Замененные: №100, №105, №152, №195, №212.

"Напомним, в городе Бишкек в 2023 году муниципалитетом закуплено 1000 газовых автобусов. Партия из 200 автобусов уже прибыли в город и вышли на линии для обслуживания горожан.

Остальные автобусы планируется поставить в город до конца года", - говорится в сообщении мэрии.