В Кызыл-Кие при поддержке РКФР открылось новое здание школы

В Кызыл-Кие при поддержке Российско-Кыргызского Фонда развития построен новый корпус средней школы. Об этом сообщает пресс-служба РКФР.

Проект реализован частным учебно-воспитательным комплексом "Азамат". Учреждение начало свою деятельность в 2019 году и вмещало 100 учеников. Благодаря проекту его вместимость возросла до 450 школьников. Новый корпус общей площадью 1717 квадратных метров полностью оснащен необходимым оборудованием и мебелью.

РКФР выделил на проект $512 тысяч. "Средства Фонда направлены на строительство трехэтажного здания, спортзала и благоустройство

территории, – сообщила директор УВК "Азамат" Аида Абдуллаева. – Теперь мы набираем учеников с нулевого по 11-й класс, это школа полного дня с кружками и трехразовым питанием".

Школа будет предоставлять образовательные услуги высокого уровня с упором на изучение иностранных языков и разностороннее развитие детей. "Мы счастливы появлению такой школы. Не верили, что ее построят так быстро – на возведение ушло менее года. Школа очень комфортная, при строительстве использовались современные технологии", – отметила заведующая учебной частью УВК "Азамат" Евгения Ракаева.

"В начале проекта планировалось, что здесь будут обучаться 280 детей. Однако нами выделено дополнительное финансирование, что позволило еще значительнее увеличить ее вместимость. Теперь еще больше жителей Кызыл-Кии смогут отдать сюда своих детей, и проблема переполненности местных школ частично решится", – подчеркнул Председатель Правления РКФР Артем Новиков.

"Фонд оказывает максимальное содействие Кабинету министров в реализации проектов социального развития в регионах КР. Эта школа – наш седьмой проект в этой сфере, – сказал Артем Новиков. – Надеемся, он даст юным кыргызстанцам импульс в получении качественных знаний и самореализации. Хорошее образование – залог успеха подрастающего поколения и всей страны".