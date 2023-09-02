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В селе Мирное Сокулукского района открылась новая современная школа

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Вчера, 1 сентября 2023 года, в селе Мирное Сокулукского района Чуйской области открылось новое здание школы имени Нуржамал Маткасымовой. В мероприятии приняли участие заместитель министра цифрового развития Ренат Айтымбетов, глава (аким) Сокулукской районной государственной администрации Илияз Ташкулов и представители местного органа самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры КР.

Как отметил, заместитель министра цифрового развития Р. Айтымбетов, государство особо уделяет внимание сфере образования.

"Из года в год увеличивается финансирование, выделяемых в сферу образования. Увеличивается также заработная плата учителей, повышается качество образования, строятся новые школы, выделяются средства на капитальные ремонты школ и детских садов, создаются все комфортные условия для обучения и воспитания", - сказал заместитель министра.

Новое здание школы имени Нуржамал Маткасымовой полностью оборудовано всеми необходимыми учебными материалами, техническими средствами и спортивным инвентарем. Новое здание школы рассчитано на 270 учеников. Старое здание школы, которое было построено в 1960-х годах находилось в аварийном состоянии и нуждалась в современном новом здании.


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URL: https://www.vb.kg/432007
Теги:
Сокулукский район, школа
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