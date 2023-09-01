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Задержан замглавы и главный инженер "Бишкекасфальтсервиса"

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ГКНБ КР выявлен факт злоупотребления должностным положением работниками муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" мэрии Бишкека, которые вступив в сговор с хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставку битума, приобрели указанный материал вдвое дороже, в результате которого государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 29 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, должностные лица МП "Бишкекасфальтсервис" мэрии г.Бишкек в начале 2023 года заключили договор с ОсОО "С", которое среди всех коммерческих предложений заявил самую высокую цену по поставке битума – 47 тыс. сомов за 1 тонну, в количестве 2 тыс. тонн, тогда как средняя рыночная стоимость битума аналогичной марки – составляет около 25 тыс. сомов за 1 тонну.

ОсОО "С" с момента заключения договора осуществила поставку битума в МП "Бишкекасфальтсервис" мэрии г.Бишкек в объеме 1000 тонн на сумму 47 млн. сомов. При этом после возбуждения уголовного дела ОсОО "С" отказалось поставлять остальной объем битума.

По результатам назначенной судебно-бухгалтерской экспертизы, ущерб от приобретения битума по завышенной цене составил 29 млн. 043 тыс. сомов.

В связи с чем, в рамках досудебного производства в порядке ст. 96 УПК КР 30 августа 2023 года по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 337 ч.3 и 210 ч.4 УК КР задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР: заместитель директора муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" мэрии Бишкека Ш.М.К. и главный инженер Ж.А.А..

В настоящее время продолжается следствие".


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URL: https://www.vb.kg/432008
Теги:
ГКНБ, мэрия, задержание, Бишкек
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