Президент Узбекистана в честь Дня независимости помиловал 286 осужденных

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне по случаю празднования 32-летия провозглашения независимости Узбекистана помиловал 286 лиц, отбывающих наказания за совершение преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Из числа помилованных 109 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 116 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 25 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 36 лиц.

Среди помилованных – 39 женщин, 22 мужчины старше 60 лет, 30 граждан иностранных государств, 3 лица, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.

В рамках реализации указа соответствующим органам власти даны поручения по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе

Напомним, в апреле текущего года президентом Узбекистана помилован 541 человек по случаю Рамазан хайит.