КПП "Кара-Багыш" и "Бек-Абад" на границе Узбекистана-Кыргызстана открыты

С 1 сентября возобновили работу контрольно-пропускные пункты (КПП) "Кара-Багыш" и "Бек-Абад", расположенные на кыргызско-узбекском участке государственной границы.

По сообщению пресс-службы Пограничной службы КР, пункт пропуска "Кара-Багыш" расположен в Араванском районе Ошской области. Он имеет статус-"двустороннего" Его могут пересекать только граждане Кыргызстана и Узбекистана и только в пешем порядке без использования транспорта, а также без грузов, товаров и животных, за исключением товаров личного пользования.

Пункт пропуска "Бек-Абад" - автодорожный, со статусом многосторонний. Расположен в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Его могут пересекать как граждане Кыргызстана, Узбекистана, так и третьих стран, а также легковые машины независимо от их государственной принадлежности, без перемещения грузов, товаров и животных, за исключением товаров личного пользования.

Пограничная служба напоминает, что данные пункты пропуска возобновили функционирование после достигнутых соглашений между правительствами Кыргызстана и Узбекистана.

Работа этих контрольно-пропускных пунктов возобновилась после достижения соглашений между правительствами Кыргызстана и Узбекистана.

Напомним, что в мае 2023 года в соцсетях появилось видео, в котором узбекская сторона сносит стену на границе Узбекистана и Кыргызстана. И пресс-служба Пограничников КР сообщила, что "узбекская сторона приступила к восстановлению инфраструктуры своего КПП "Бек-Абад - Ханабад".

"КПП "Хан-Абад" был закрыт Узбекистаном в одностороннем порядке в 2010 году. Мы также приостановили работу КПП "Бек-Абад". После недавних двусторонних договоренностей о возобновлении работы ранее законсервированных КПП, с нашей стороны были проделаны все работы по их восстановлению. Те же работы сегодня у себя проводят и узбекские коллеги", - сказали в ведомстве.

Справка: Узбекистан в одностороннем порядке закрыл большинство контрольно-пропускных пунктов на границе с Кыргызстаном после событий 2010 года.

В июне 2010 года, когда на юге Кыргызстана произошел межэтнический конфликт, границу открыли. Во время конфликта погибли более 400 человек. Тогда Узбекистан впустил в свою страну более 1000 беженцев из Кыргызстана. Затем границу снова закрыли.

Между Кыргызстаном и Узбекистаном имеется 15 пограничных пунктов пропуска. Но до сегодняшнего дня работали 9 КПП.