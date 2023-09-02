Погода
$ 87.88 - 88.32
€ 95.19 - 96.19

Посольство Узбекистана в Бишкеке отметило 32-годовщину независимости страны

171  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По случаю 32-годовщины независимости Республики Узбекистан и 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном посольство Узбекистана организовало торжественный прием в Бишкеке.

Праздничная атмосфера и угощения – все в лучших традициях восточного гостеприимства. На приеме присутствовали представители министерств КР, дипломатических миссий, международных организаций, диаспоры, депутаты ЖК, известные деятели культуры, ученые, бизнесмены. И, судя по количеству приглашенных гостей, друзей Узбекистана в нашей стране очень много.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Бишкеке Хуршид Мирзахидов особо подчеркнул, что страна уверенно идет по пути реформ, направленных на развитие всех отраслей и повышение благосостояния народа. "Президент Шавкат Мирзиёев определил честь и достоинство человека высшей ценностью нашего общества. В обновленной Конституции страны закреплено, что Узбекистан является правовым государством. Наша единая цель - сделать жизнь народа благополучной через обеспечение справедливости и верховенства закона. Эта идея заложена в основу фундаментальных преобразований, которые последовательно внедряются в жизнь", - сказал посол Хуршид Мирзахидов.

По его словам, в стране реализуются масштабные реформы в экономической и налоговой системах, создается благоприятная деловая среда для представителей бизнеса, надежно защищается частная собственность.

"Международные инициативы президента Шавката Мирзиёева получили и получают широкую поддержку мирового сообщества. Внешнеполитический курс Нового Узбекистана привел к кардинальным изменениям в отношениях со всеми государствами, в том числе со странами Центральной Азии. Благодаря продуманной открытой, конструктивной и прагматичной политики Узбекистана решены сложные проблемы, которые ждали решения на протяжении многих лет. Среди них делимитация и демаркация государственных границ, упрощение пересечения государственных границ, эффективное использование внутренних и международных транспортных коммуникаций, а также водных ресурсов", - отметил Хуршид Мирзахидов.

"Что касается узбекско-кыргызских отношений, то президент Кыргызстана Садыр Жапаров одним из первых поздравил президента Шавката Мирзиеева с убедительной победой на состоявшихся выборах главы государства. Что стало еще одним свидетельством высокого уровня отношений между двумя братскими народами. В свою очередь в Узбекистане искренне радуются достижениям Кыргызстана, его устойчивому социально-экономическому развитию. Благодаря усилиям президентов обеих стран созданы все условия для развития двусторонних отношений по широкому кругу вопросов, - сказал посол Узбекистана.

По его словам, очередную динамичную страницу в истории узбекско-кыргызских отношений открыл визит президента Узбекистана в Кыргызстан в конце января этого года. Он дал мощный толчок развитию двусторонних связей, дальнейшему укреплению дружбы и добрососедства между братскими народами. Во время визита были подписаны важнейшие документы, в том числе Декларация о всеобъемлющем и стратегическом партнерстве.

В отношениях двух стран произошли изменения практически по всем направлениям, достигнуты договоренности по выполнению важных инвестиционных проектов. Первого июля в Оше открылось Генконсульство Узбекистана. Заложена капсула под строительство важных объектов по организации сборочного производства автомашин и коммерческой техники в Чуйской области. Сейчас стороны работают над открытием торговых домов – Узбекистана в Кыргызстане и Кыргызстана в Узбекистане. В начале октября в Оше состоится встреча ректоров высших учебных заведений.

Посол Узбекистана в КР во время торжественного приема, посвященного 32-й годовщине независимости Узбекистана и 30-летию установления дипломатических отношений с Кыргызстаном, назвал отношения двух стран плодотворными и добавил, что у этого партнерства большие перспективы развития.

Первый заместитель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев также отметил, что Узбекистан является стратегическим партнером и надежным союзником нашей страны, которая намерена сохранить и увеличить темпы взаимодействия с Узбекистаном.

"Между нашими странами растет товарооборот, и мы надеемся, что он достигнет отметки в два миллиарда долларов. На успешно прошедшем бизнес-форуме подписаны различные соглашения и двусторонние контракты, достигнуты договоренности по реализации важных совместных инвестиционных проектов", - сказал Адылбек Касымалиев.

Он сказал и о сотрудничестве двух стран в сферах науки, образования, культуры, искусства, туризма. "В Узбекистане в ноябре состоятся Дни культуры Кыргызстана по случаю 30-летия дипотношений между странами и празднование 95-летия писателя Чингиза Айтматова, - добавил Адылбек Касымалиев. – Мы придаем важное значение развитию наших многоплановых отношений с братским узбекским народом и готовы к тесному сотрудничеству по всем направлениям".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432019
Теги:
торговля, День независимости, посольство, праздник, Узбекистан, Кыргызстан, дипломатия, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  