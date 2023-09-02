Посольство Узбекистана в Бишкеке отметило 32-годовщину независимости страны

По случаю 32-годовщины независимости Республики Узбекистан и 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном посольство Узбекистана организовало торжественный прием в Бишкеке.

Праздничная атмосфера и угощения – все в лучших традициях восточного гостеприимства. На приеме присутствовали представители министерств КР, дипломатических миссий, международных организаций, диаспоры, депутаты ЖК, известные деятели культуры, ученые, бизнесмены. И, судя по количеству приглашенных гостей, друзей Узбекистана в нашей стране очень много.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Бишкеке Хуршид Мирзахидов особо подчеркнул, что страна уверенно идет по пути реформ, направленных на развитие всех отраслей и повышение благосостояния народа. "Президент Шавкат Мирзиёев определил честь и достоинство человека высшей ценностью нашего общества. В обновленной Конституции страны закреплено, что Узбекистан является правовым государством. Наша единая цель - сделать жизнь народа благополучной через обеспечение справедливости и верховенства закона. Эта идея заложена в основу фундаментальных преобразований, которые последовательно внедряются в жизнь", - сказал посол Хуршид Мирзахидов.

По его словам, в стране реализуются масштабные реформы в экономической и налоговой системах, создается благоприятная деловая среда для представителей бизнеса, надежно защищается частная собственность.

"Международные инициативы президента Шавката Мирзиёева получили и получают широкую поддержку мирового сообщества. Внешнеполитический курс Нового Узбекистана привел к кардинальным изменениям в отношениях со всеми государствами, в том числе со странами Центральной Азии. Благодаря продуманной открытой, конструктивной и прагматичной политики Узбекистана решены сложные проблемы, которые ждали решения на протяжении многих лет. Среди них делимитация и демаркация государственных границ, упрощение пересечения государственных границ, эффективное использование внутренних и международных транспортных коммуникаций, а также водных ресурсов", - отметил Хуршид Мирзахидов.

"Что касается узбекско-кыргызских отношений, то президент Кыргызстана Садыр Жапаров одним из первых поздравил президента Шавката Мирзиеева с убедительной победой на состоявшихся выборах главы государства. Что стало еще одним свидетельством высокого уровня отношений между двумя братскими народами. В свою очередь в Узбекистане искренне радуются достижениям Кыргызстана, его устойчивому социально-экономическому развитию. Благодаря усилиям президентов обеих стран созданы все условия для развития двусторонних отношений по широкому кругу вопросов, - сказал посол Узбекистана.

По его словам, очередную динамичную страницу в истории узбекско-кыргызских отношений открыл визит президента Узбекистана в Кыргызстан в конце января этого года. Он дал мощный толчок развитию двусторонних связей, дальнейшему укреплению дружбы и добрососедства между братскими народами. Во время визита были подписаны важнейшие документы, в том числе Декларация о всеобъемлющем и стратегическом партнерстве.

В отношениях двух стран произошли изменения практически по всем направлениям, достигнуты договоренности по выполнению важных инвестиционных проектов. Первого июля в Оше открылось Генконсульство Узбекистана. Заложена капсула под строительство важных объектов по организации сборочного производства автомашин и коммерческой техники в Чуйской области. Сейчас стороны работают над открытием торговых домов – Узбекистана в Кыргызстане и Кыргызстана в Узбекистане. В начале октября в Оше состоится встреча ректоров высших учебных заведений.

Посол Узбекистана в КР во время торжественного приема, посвященного 32-й годовщине независимости Узбекистана и 30-летию установления дипломатических отношений с Кыргызстаном, назвал отношения двух стран плодотворными и добавил, что у этого партнерства большие перспективы развития.

Первый заместитель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев также отметил, что Узбекистан является стратегическим партнером и надежным союзником нашей страны, которая намерена сохранить и увеличить темпы взаимодействия с Узбекистаном.

"Между нашими странами растет товарооборот, и мы надеемся, что он достигнет отметки в два миллиарда долларов. На успешно прошедшем бизнес-форуме подписаны различные соглашения и двусторонние контракты, достигнуты договоренности по реализации важных совместных инвестиционных проектов", - сказал Адылбек Касымалиев.

Он сказал и о сотрудничестве двух стран в сферах науки, образования, культуры, искусства, туризма. "В Узбекистане в ноябре состоятся Дни культуры Кыргызстана по случаю 30-летия дипотношений между странами и празднование 95-летия писателя Чингиза Айтматова, - добавил Адылбек Касымалиев. – Мы придаем важное значение развитию наших многоплановых отношений с братским узбекским народом и готовы к тесному сотрудничеству по всем направлениям".