Кыргызстанцы успешно выступили на 9-м чемпионате мира по кунфу

Спортсмены Федерации традиционного ушу Кыргызской Республики под эгидой Дирекции по неолимпийским видам спорта и при поддержке Национального Центра детей и юношества "Сейтек" приняли участие в 11-м Чемпионате Азии по ушу среди юниоров и в 9-м Чемпионате мира по кунфу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации традиционного ушу КР.

"Алишеров Диаз и Турдумбетов Эрбол в составе команды юниоров под руководством генерального секретаря Федерации Натальи Нещерет стали финалистами Чемпионата Азии по ушу среди юниоров в разделе дуйлянь - обусловленных поединков, в сложной борьбе опередив, в том числе, спортсменов из Сингапура и Макао.

Взрослая сборная команда ушуистов под руководством президента Федерации традиционного ушу и заслуженного тренера КР Лопаткина Евгения успешно выступила на 9-м Чемпионате мира по кунфу в Китае в городе Эмэйшань, соревнуясь с лучшими спортсменами из 56 стран мира.

Спортсмены Кыргызстана демонстрировали на коврах чемпионата стили тайцзи цюань, сунси нэйцзя цюань, синъи цюань, багуа чжан, подражательные стили без оружия, а также с мечом цзянь, саблей, традиционной тростью, шестом. Также наши ушуисты приняли участие в разделах дуйлянь - обусловленных поединках, и групповых выступлениях. В разных видах программы наши спортсмены завоевали 4 серебряных (уступив чемпионам лишь сотые балла), и 13 бронзовых медалей.

Тренерский состав Федерации традиционного ушу КР повысил свое мастерство на семинарских занятиях по традиционному ушу под руководством выдающегося мастера ушу Китая, чемпиона мира, Китая, 7 дуань - мастера Ли Цзяньпина.

Спортсмены Федерации традиционного ушу КР благодарят Дирекцию по неолимпийским видам спорта и руководство Национального Центра детей и юношества "Сейтек" за поддержку".