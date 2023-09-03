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Китайским инвесторам предложили построить деловой центр "Бишкек Сити"

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Проект надземного пешеходного перехода презентовал мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров в МП "Бишкекглавархитектура" потенциальным инвесторам из Китая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На встрече приняли участие заместитель мэра Жыргалбек Шамыралиев, советник мэра по вопросам транпорта и дорожной инфраструктуры Улан Уезбаев, главный архитектор Бишкека Урмат Карыбаев, его заместители Марат Жороев и Назгуль Койбагарова, главные архитекторы районов, руководители отелов, а также начальники структурных подразделений мэрии Бишкека.

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров на макете предложил два варианта: строительство надземного пешеходного перехода в виде круга или эстакадного моста на пересечении улицы Фучика и проспекта Дэн Сяопина.

Кроме того, на заседании эскизы международного делового центра "Бишкек Сити" согласно генерального плана Бишкека презентовал главный архитектор столицы Урмат Карыбаев.

Третий немаловажный вопрос который был рассмотрен в ходе встречи это строительство нового очистного сооружения на территории существующего или реконструкция старого".


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URL: https://www.vb.kg/432030
Теги:
мэрия, Бишкек
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