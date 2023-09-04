Зеленский отправил в отставку министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста министра обороны Алексея Резникова.

"Я решил произвести замену министра обороны Украины Алексея Резникова. На этой неделе парламенту будет предложено принять кадровое решение", - заявил в вечернем обращении украинский лидер.

Причина перестановок в том, что "министерство требует новых подходов и новых форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом".

По словам Зеленского, новым министром обороны должен стать глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

По данным ряда Telegram-каналов, Умеров якобы участвовал в ряде переговоров по "турецкой линии", в частности - по зерновой сделке, а также по освобождению командиров "Азова". Также он был участником российско-украинских переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

Ранее СМИ неоднократно писали о возможности отставки Резникова. Слухи об этом появились после того, как были выявлены коррупционные схемы в Минобороны Украины по закупкам для ВСУ. Однако Резников продолжал оставаться на своей должности. Две недели назад, на фоне очередной волны слухов об отставке, он заявил, что может уволиться и по собственному желанию, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться" над людьми, желающими его отставки.

Сегодня источники в Верховной Раде вновь сообщили о подготовке отставки министра обороны с возможным его дальнейшим назначением послом в Великобританию.

Источник: ASIA-Plus