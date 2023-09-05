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Талибы подписали контракт на $6,5 миллиардов на разработку месторождений

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Министерство горнорудной и нефтяной промышленности "Талибан" подписало договоры о разработке семи месторождений на общую сумму более $6,5 млрд.

Исполняющий обязанности министра нефти и горнодобывающей промышленности Шахабуддин Делавар, выступая перед прессой заявил, что в контрактах на добычу полезных ископаемых существует полная прозрачность и что незаконная добыча полезных ископаемых и контрабанда были предотвращены, сообщает ASIA-Plus со ссылкой на TOLOnews.

Золотой рудник в провинции Тахар получат China-Afghanistan Company и Zarawar Afghanistan Private Company, которые инвестируют в проект $310 млн.

Разработкой рудника Мес Айнак в провинции Логар будет заниматься частная компания Turia, которая вложит в проект $411 млн.

fghan Invest и турецкая Epcol получили контракт на добычу свинца в районе Тулак провинции Гор. Ожидается, что эти компании инвестируют в рудник $537 млн.

Участок железного рудника Ghoryan в провинции Герат передан в разработку компании Watan Darakhshan, которая планирует инвестировать $2,8 млрд.

Saheel Middle East Mining & Logistics Company в сотрудничестве с афганским Dara-e-Noor и турецким Epcol получила контракт на освоение второго участка Ghoryan. Инвестиции составят $874 млн.

Третий участок железного рудника отдан афганской компании Shams и британским GBM и AD Resources, которые вложат в проект $572 млн.

Контракт на разработку четвертого участка Ghoryan получили компания Bakhtar Steel Company и ее иранские партнеры Ahya Sepahan и Persian. Они намерены инвестировать в проект $1,17 млрд.

Общая стоимость полезных ископаемых в Афганистане оценивается в $1 трлн.


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URL: https://www.vb.kg/432053
Теги:
Афганистан, Талибан
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