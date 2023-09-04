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ГНС ищет победителей лотереи: 46 человек остаются недоступными (список)

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба завершает процесс вручения сертификатов победителям первого этапа розыгрыша лотереи "Требуй чек – выиграй приз!", который проходил с 26 июня по 1 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, организаторы лотереи столкнулись с некоторыми трудностями при попытке связаться с некоторыми из победителей. Из 1132 счастливчиков 46 человек остаются недоступными. Основные причины – выключенные телефоны или недействительные номера (неправильно указаны при регистрации в приложении "Салык чек").

Список победителей:

iPhone 14:

Рашит уулу Темирлан, Миржан Балыбаев, Үмүткөр Токтогожоева, Ферузахон Колмуратова, Лира Кучукбаева, Гүлзада Мамбеталиева, Маматжусуп Разыков, Мелисбек Токонов, Ахматали Халбеков, Алия Шамсутдинова, Мээрим Истамова, Руслан Мурсабеков, Бүүжан Салиева, Нургазы Тойчубеков, Карим Юнусов.

Смартфон:

Акылбек уулу Үсөн, Бактыгүл Базарбаева, Эмиль Закиров, Бекнур Нарматов, Айдарбек кызы Алтынай, Эрнис Ибраев, Динара Рысбекова, Мадина Салиева, Бегаалы Чикетаев, Мырзайым Абдулкадырова, Аида Акматалиева, Асанбек кызы Нурзада, Ырысбек Ашимов, Нуризат Биймырзаева, Зебинисо Камалова, Жанарбек Мамыров, Зухра Рахмонбердиева Жамиля Сагынбекова, Нурдин Наралиев, Мукай Раимканов, Адинай Султангазиева, Бакытбек Термечиков, Андрей Балабанов.

Ноутбук:

Бекжан Турумкулов, Супибек кызы Сабина, Турдугул уулу Эрмек, Аскар Алымкулов, Давлатгуль Ибраева, Айсулуу Расулова, Аида Жуматаева, Мопохон Раимова.

Налоговая служба призывает вышеупомянутых победителей связаться с организаторами лотереи по следующим номерам: (0500)48-79-62, (0990)09-20-42, (0221)80-44-86.

Следует отметить, что если связь с победителями не будет установлена до 1 ноября, их победы будут аннулированы, а призы перейдут на следующий этап розыгрыша.

Важно отметить, что призы будут вручаться победителям в течение 3 месяцев после завершения процесса вручения всех сертификатов.

Напомним, что с 25 по 30 декабря состоится второй этап лотереи, в рамках которого будут разыграны 10 квартир в Бишкеке, 11 электромобилей, 4 путевки за рубеж, 521 iPhone 14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен марки Дайсон.

Для участия в лотерее достаточно скачать приложение "Салык чек" и пройти регистрацию, далее просто сканировать кассовые чеки от покупок товаров или услуг с помощью приложения.

ГНС призывает граждан активно принимать участие в лотерее "Требуй чек – выиграй приз!".


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URL: https://www.vb.kg/432057
Теги:
ГНС, лотерея, Кыргызстан
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