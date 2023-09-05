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У судьи Ноокатского райсуда выявили наличие иностранного гражданства

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР в ходе оперативных мероприятий выявлен факт наличия у следственного судьи Ноокатского районного суда Ошской области Б.Н.М. гражданства иностранного государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В 2016 году Б.Н.М. указом президента Кыргызской Республики был принят в гражданство Кыргызской Республики и 26 июня 2021 года Б.Н.М. указом президента Кыргызской Республики назначен судьей Московского районного суда Чуйской области. После чего, 30 апреля 2022 года в порядке ротации переведен на должность следственного судьи Ноокатского районного суда Ошской области.

При этом, в ходе отборочного процесса в качестве кандидата на должность судьи Кыргызской Республики Б.Н.М. скрыл факт наличия у него гражданства иностранного государства, что в установленном процессуальном порядке подтверждено органами ГКНБ.

Так, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Б.Н.М. не может и не должен занимать должность судьи, так как, помимо гражданства Кыргызской Республики он имеет гражданство иностранного государства.

29 августа 2023 года в адрес Совета судей Кыргызской Республики органами прокуратуры направлено представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении следственного судьи Ноокатского района Ошской области Б.Н.М".


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URL: https://www.vb.kg/432067
Теги:
ГКНБ, судья, гражданство
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