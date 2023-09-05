Бишкекчанин продал чужой "Toyota Camry" стоимостью $25 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в августе в УВД Ленинского района обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении гражданина, который обманным путем завладел имуществом и причинил значительный материальный ущерб. Как выяснилось, в первых числах июня 2023 года в городе Бишкек некий гражданин, войдя в доверие, под предлогом перепродажи автомашины марки "Toyota Camry" завладел данным транспортным средством, после чего скрылся.

Причиненный ущерб составляет 25 000 долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 209 ч.3 "Мошенничество" УК КР.

В ходе проведения оперативных мероприятии в рамках уголовного дела сотрудники ГУУР МВД установили гражданина, причастного к данному противоправному деянию.

Принятыми мерами задержан З.А. 1995 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за противозаконные деяния.

По полученным данным вышеуказанный З.А. заполучив обманным путем автомашину на следующий же день продал неким лицам. В итоге потерпевший лишился и денег и машины. Оперативники выяснили, что только за два месяца у автомобиля сменились 4 хозяина.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные мероприятия.