Кинологи обеспечили безопасность проведения музыкального фестиваля

В Бишкеке кинологи обеспечили безопасность проведения масштабного музыкального фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, перед началом открытия мероприятия, который прошел в минувшие выходные в одном из клубов столицы сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД вместе со служебно-розыскными собаками провели осмотр места проведения мероприятия.

Профилактический осмотр направлен на обеспечение безопасности гостей, а также в случае обнаружения подозрительных предметов, принять все необходимые меры по сохранению спокойствия и безопасности гостей.

В ходе осмотра никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

"Служебные собаки СБНОН МВД обучены поиску взрывчатых и других запрещенных веществ, боевого оружия. Все собаки проходят регулярные тренировки на базе Кинологического центра, что помогает им успешно справляться со своей работой", - говорится в сообщении ведомства.