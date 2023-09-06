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Кинологи обеспечили безопасность проведения музыкального фестиваля

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке кинологи обеспечили безопасность проведения масштабного музыкального фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, перед началом открытия мероприятия, который прошел в минувшие выходные в одном из клубов столицы сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД вместе со служебно-розыскными собаками провели осмотр места проведения мероприятия.

Профилактический осмотр направлен на обеспечение безопасности гостей, а также в случае обнаружения подозрительных предметов, принять все необходимые меры по сохранению спокойствия и безопасности гостей.

В ходе осмотра никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

"Служебные собаки СБНОН МВД обучены поиску взрывчатых и других запрещенных веществ, боевого оружия. Все собаки проходят регулярные тренировки на базе Кинологического центра, что помогает им успешно справляться со своей работой", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/432085
Теги:
МВД, музыка, наркотики, собаки, фестиваль, безопасность, Бишкек
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