В Кыргызстане все должны знать, что такое углеродная нейтральность

В Бишкеке представители СМИ встретились с экспертами в области ресурсоэнергосбережения, климата, ОНУВ, чтобы прояснить какие шаги предпринимаются в нашей стране для снижения выбросов парниковых газов.

Какова сумма выбросов углекислого газа со стороны Кыргызстана и как уменьшить этот вред? На эти вопросы ответили эксперты в области ресурсоэнергосбережения Нурзат Абдырасулова и Жаныбек Кулумбетов, климатолог и кандидат географических наук Андрей Подрезов и исполнительный директор "Зеленого Альянса KG", национальный координатор по реализации ОНУВ и НУС Бактыгуль Ысабекова.

Напомним, что к 2050 году власти Кыргызстана ставят цель достичь углеродной нейтральности. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на международном форуме "Астана".

По данным экспертов ООН, "углеродная нейтральность" или "нулевой уровень выбросов" вовсе не означает их полное отсутствие. Эти термины всего лишь говорят, что объемы выбросов углекислого газа не превышают его объемов, поглощаемых океанами и лесами. Основная задача - постепенно заменить ископаемые виды топлива, такие, как уголь или нефть, на возобновляемые, "чистые" источники энергии. Это энергия ветра, солнца и океана.

О том каким путем Кыргызстан собирается добиваться углеродной нейтральности, также можно понять из выступления президента. Он говорил что с учетом дефицита и высоких цен на энергоносители возобновляемые источники энергии все больше выходят на первый план. Сейчас идет работа по отбору водных объектов, на которых в перспективе можно строить ГЭС. Он напомнил, что гидроэнергетический потенциал рек в Кыргызстане оценивается более чем в 142,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, из которых освоено 13 процентов. Потенциал возобновляемых источников энергии оценивается в 840 миллионов тонн условного топлива в год.

"К 2050 году мы ставим цель достичь углеродной нейтральности, в первую очередь благодаря использованию возобновляемых источников энергии. В связи с этим приглашаю заинтересованные стороны к взаимовыгодному инвестиционному сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. Мы создаем надежную государственную систему преференций и приняли соответствующие меры для развития устойчивой энергетики", - сказал Жапаров.

На встрече эксперты рассказали что помимо возобновляемых источников энергии, Кыргызстан должен особое внимание обратить на энерго и теплосбережение. И по мнению экспертов хотя в этом направлении и делаются конкретные шаги, но увы, недостаточно подзаконных актов для того чтобы приступить к конкретной реализации в жизни всех благих намерений. Например, коэфициент энергоэфективности при строительстве всех новых строящихся объектов должен быть обязательным. Утепление при ремонте школ стен, полов, крыши, окон - вполне реализуемый аспект в энерго и теплосбережении. Но, увы, по факту не везде и всегда это берется во внимание, А ведь только утепление может позволить экономить и тепло и электроэнергию. И делать эможно непосредственно на уровне айыл окмоту, например.

Из выступлений специалистов представители СМИ узнали, что в Кыргызстане климатозависимое сельское хозяйство. В связи с этим именно решение проблем водности имеет высокий приоритет в адаптации к экстремальным событиям. Технический прогресс поможет возможному смягчению последствий изменения климата. Эксперты в области климата, ВИЭ, агротехнологий, приводя неоспоримые факты, дали журналистам пищу для размышлений. Они рассказали, кто является главным источником выбросов СО2, а также о том, как рядовые граждане могут повлиять на ситуацию.

Справка: На 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата президент страны заявил о том, что Кыргызстан берет на себя обязательства сократить выбросы парниковых газов на 44% к 2030 году. Один из инструментов - это переход на зеленую, чистую энергию.