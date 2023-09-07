Баткенской школе присвоили имя народного артиста КР Аппаса Жайнакова. Школа расположена в селе Уч-Добо. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в Баткенской области.

По ее данным, участники мероприятия отметили заслуги артиста в сфере культуры и его вклад в сохранение кыргызского искусства.

В 2022 году благодаря государству в вышеуказанном селе была открыта типовая школа. В музей школы были переданы личные вещи музыканта.

Справка: Аппаз Жайнаков родился в 1960 году в селе Уч-Дөбө Баткенского района. В 1995 году ему было присвоено звание "Заслуженный артист Кыргызской Республики", а в 2003 году он стал Народным артистом КР.

В 2006 году он основал музыкально-драматический театр Баткенской области, а после его смерти театр получил имя своего основателя. Также следует отметить, что Апас Жайнаков был автором гимна Баткенской области. Он трагически погиб 9 октября 2013 года, в возрасте 53 лет.