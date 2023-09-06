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ГКНБ: Чиновники выдавали фитосанитарный сертификат по подложным данным

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- Бермет Таалайбекова
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Должностные лица Чуйского Управления по карантину растений Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве сельского хозяйства , за определенное денежное вознаграждение (от 1000 до 3000 сомов), не соблюдая требования Положение "О порядке выдаче фитосанитарных, реэкспортных фитосанитарных и карантинных сертификатов" осуществляли выдачу фитосанитарных сертификатов соответствия на экспорт подкарантинной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, должностные лица в целях конспирации входили в сговор с отдельными частными фирмами, которые выступали в качестве посредника между должностным лицом и владельцем груза.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий в рамках уголовного дела были зафиксированы факты получения денежных средств на систематической основе должностными лицами Чуйского управления Департамента, а именно работниками Аламудунского и Московского районов.

На основании собранных доказательств задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики действующие сотрудники Чуй-Бишкекского Управления Департамента К.Т.А., К.С.К., К.Б.Э.

В настоящее время ведется работа по установлению ущерба, причиненного государству в результате преступной деятельности отмеченных лиц, а также по изобличению и привлечению к уголовной ответственности других фигурантов данной коррупционной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/432097
Теги:
ГКНБ, коррупция, Чуйская область, Бишкек, деньги, фитосанитарный контроль
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