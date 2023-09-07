Спортивная борьба как миротворческая миссия межу народами

Жест мира, добра и дружбы сделала Россия, организовав I Международный Фестиваль Университетского Спорта в Екатеринбурге

Екатеринбург – город, где соединяется Европа и Азия также послужил местом соединения различных культур, языков, традиций и народов. Напомним, с 19 по 31 августа в городе на Урале прошли дружественные соревнования по 14 видам спорта, в которых соревновались не страны и народы, но 281 университет из 36 стран мира! По масштабности и значению его можно сравнить с Всемирным Фестивалем молодёжи и студентов из 131 страны мира, который был проведён СССР по инициативе Никиты Хрущёва в 50-х годах прошлого столетия. Это событие ознаменовало собой период, который в историографии известен как "хрущевская оттепель". Надеемся, что и Фестиваль Университетского спорта понесёт за собой это знамя дружбы и единства между народами. И это – только начало!

"Формат мероприятия уникальный, и мы думаем, как развивать его дальше, - высказался на итоговой пресс-конференции Фестиваля первый зам министра спорта РФ Азат Кадыров. – Фестиваль удался – по количеству стран, участников, по содержанию и накалу борьбы. Мы благодарим руководителей ВУЗов, которые направили свои делегации".

В неофициальном командном зачёте победу одержал НГУ им. П.Ф. Лесгафта из Санкт-Петербурга. Лучшей иностранной студенческой командой стал Кубинский Университет физической культуры и спортивных наук. Всего было разыграно 197 комплектов наград, львиная доля которых осталась в России. Однако из 36 стран представители 21-й смогли увезти домой хотя бы одну медаль екатеринбурского отлива!

"Мне очень нравится Россия и город Екатеринбург. Я счастлива быть здесь, - со слезами на глазах говорит китайская художественная гимнастка Чжао Юэ из Спортивного Университета Ченду, которая выиграла бронзовую медаль в России, где национальное первенство порой сильнее по уровню, чем Чемпионат Мира. – Я рада, что показала хороший результат на выступлении. Русские спортсменки очень сильные, и я из-за этого очень переживала. Но выступление здесь открыло мне дорогу в большое будущее, и теперь я мечтаю принять участие в Чемпионате Мира"!

Пожалуй, именно эти слова китайской спортсменки наилучшим образом характеризуют значимость Фестиваля, который "отработал" сразу по многим направлениям, главное из которых – престиж студенческого спорта поднять на более качественную, профессиональную высоту.

Такой фестивальной многовекторности мог бы позавидовать даже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"После того, как наш университет получил приглашение принять участие в этом фестивале, мы были очень довольны. Могу сказать, что Фестиваль проходит на Олимпийском Уровне, - утверждает чемпион МФУС по тхэквондо из Занджанского Университета Ирана Амирсина Бахтиари. - Если в следующем году мы получим приглашение вновь принять участие, мы с удовольствием согласимся. Хочу поблагодарить Россию и всех организаторов Фестиваля".

Были на Фестивале, конечно, и ярчайшие личности. Так официально лучшим спортсменом была признана бразильская пловчиха Летициа де Паула Силва из Университета Паулиста. Она завоевала 7 (4+2+1) медалей на данном Фестивале! Лучшим игроком в командных видах спорта стал студент Бахрейнского университета Хусейн Али Хусейн Абдулла Али Эхсан.

Но главное, что увезут из России гости, а российские студенты – из Екатеринбурга – это то доброе чувство в сердце, которое заставляет воспринимать каждого ближнего своего как брата вне зависимости от цвета кожи или вероисповедания. Чувство большого счастья и сопричастности к чему-то великому.

Источник: ВЭС24