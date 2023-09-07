Международные эксперты обучают частный сектор методам борьбы с коррупцией

Как частный сектор может участвовать в борьбе против коррупции? И при этом соответствовать антикоррупционному комплаенсу, то есть обеспечивая соответствие всех корпоративных процессов законодательству, а также внутренним стандартам компании.

Эти и многие другие вопросы обсуждают на тренинге по подготовке тренеров для тренеров (ToT) по антикоррупционному комплаенсу в частном секторе, который проходит 5-8 сентября Бишкеке. Мероприятие проводят Совет Европы и Европейский союз.

"Этот тренинг организован в ответ на наш запрос в июле о необходимости проведения такого рода обучающих мероприятий для бизнес-сообщества нашей страны. В Бишкек приехали всемирно признанные эксперты из Великобритании, - рассказал vb.kg глава Международного делового совета Аскар Сыдыков, который выступил инициатором тренинга. – И, конечно, хочу поблагодарить Совет Европы и Представительство Евросоюза в Кыргызстане за быстрое реагирование на просьбу нашего бизнес-сообщества".

"Мы были приятно удивлены большим интересом со стороны как членов МДС, так и других партнерских ассоциаций. Рады отметить, что в нашей стране антикоррупционный комплаенс, корпоративное управление, в целом ESG планомерно развиваются. Уверены, что участники тренинга - наши компании, которые представляют пищевую промышленность, банковскую деятельность, консалтинг, IT-индустрию и другие сферы, будут передавать полученные знания не только в своих компаниях, но и в других партнерских организациях", - добавил Аскар Сыдыков.

Программа ToT специально разработана для будущих тренеров Антикоррупционного делового совета при Президенте КР, Международного делового совета, бизнес-ассоциации JIA и других организаций региона, которые будут обучать своих коллег и другие заинтересованные стороны в частном секторе корпоративному соблюдению антикоррупционных норм.

На вопрос vb.kg, в чем важность таких мероприятий, глава МДС пояснил, что антикоррупционный комплаенс, то есть соблюдение антикоррупционного законодательства - неотъемлемая часть корпоративного управления, которое, в свою очередь, является частью глобального движения ESG, основанного на трех взаимосвязанных составляющих - экологии (Environmental), социальной политике (Social) и корпоративном управлении (Governance).

"Стандарты ESG необходимо соблюдать для получения международных источников финансирования, а доступ к финансированию сейчас очень важен для наших компаний. Эти стандарты нужно выдерживать для масштабирования компаний, выхода на международные рынки и в целом для развития любой компании на местном, региональном или мировом уровне. Это требование времени", - отметил Аскар Сыдыков.

Он также напомнил, что одна из задач Целей в области устойчивого развития (ЦУР), принятых ООН в 2015 году, конкретно касается мер по существенному сокращению коррупции и взяточничества во всех их формах.

Программа четырехдневного тренинга весьма насыщена. В своих презентациях международные эксперты не только обозначат области коррупционного риска, но и ознакомят с инструментами предотвращения корпоративной коррупции, включая кодексы профессиональной этики. К таким инструментам эксперты также относят декларирование активов и бенефициарное владение.

По мнению экспертов, надлежащему корпоративному управлению содействует проверка добросовестности при продажах, закупках, заключении контрактов, работе с третьими сторонами и трудоустройстве. Эксперты Совета Европы познакомили участников встречи с механизмами сотрудничества между госорганами и частным сектором в продвижении корпоративного антикоррупционного комплаенса.

Таким образом, бизнес-сообщество Кыргызстана будет развиваться, выходить на международные рынки, а с ним будет развиваться и экономика страны. МДС продолжит сотрудничать с международными организациями для внедрения передовых практик в деловую среду нашей страны.