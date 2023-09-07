Погода
$ 88.20 - 88.44
€ 94.57 - 95.57

Международные эксперты обучают частный сектор методам борьбы с коррупцией

168  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как частный сектор может участвовать в борьбе против коррупции? И при этом соответствовать антикоррупционному комплаенсу, то есть обеспечивая соответствие всех корпоративных процессов законодательству, а также внутренним стандартам компании.

Эти и многие другие вопросы обсуждают на тренинге по подготовке тренеров для тренеров (ToT) по антикоррупционному комплаенсу в частном секторе, который проходит 5-8 сентября Бишкеке. Мероприятие проводят Совет Европы и Европейский союз.

"Этот тренинг организован в ответ на наш запрос в июле о необходимости проведения такого рода обучающих мероприятий для бизнес-сообщества нашей страны. В Бишкек приехали всемирно признанные эксперты из Великобритании, - рассказал vb.kg глава Международного делового совета Аскар Сыдыков, который выступил инициатором тренинга. – И, конечно, хочу поблагодарить Совет Европы и Представительство Евросоюза в Кыргызстане за быстрое реагирование на просьбу нашего бизнес-сообщества".

"Мы были приятно удивлены большим интересом со стороны как членов МДС, так и других партнерских ассоциаций. Рады отметить, что в нашей стране антикоррупционный комплаенс, корпоративное управление, в целом ESG планомерно развиваются. Уверены, что участники тренинга - наши компании, которые представляют пищевую промышленность, банковскую деятельность, консалтинг, IT-индустрию и другие сферы, будут передавать полученные знания не только в своих компаниях, но и в других партнерских организациях", - добавил Аскар Сыдыков.

Программа ToT специально разработана для будущих тренеров Антикоррупционного делового совета при Президенте КР, Международного делового совета, бизнес-ассоциации JIA и других организаций региона, которые будут обучать своих коллег и другие заинтересованные стороны в частном секторе корпоративному соблюдению антикоррупционных норм.

На вопрос vb.kg, в чем важность таких мероприятий, глава МДС пояснил, что антикоррупционный комплаенс, то есть соблюдение антикоррупционного законодательства - неотъемлемая часть корпоративного управления, которое, в свою очередь, является частью глобального движения ESG, основанного на трех взаимосвязанных составляющих - экологии (Environmental), социальной политике (Social) и корпоративном управлении (Governance).

"Стандарты ESG необходимо соблюдать для получения международных источников финансирования, а доступ к финансированию сейчас очень важен для наших компаний. Эти стандарты нужно выдерживать для масштабирования компаний, выхода на международные рынки и в целом для развития любой компании на местном, региональном или мировом уровне. Это требование времени", - отметил Аскар Сыдыков.

Он также напомнил, что одна из задач Целей в области устойчивого развития (ЦУР), принятых ООН в 2015 году, конкретно касается мер по существенному сокращению коррупции и взяточничества во всех их формах.

Программа четырехдневного тренинга весьма насыщена. В своих презентациях международные эксперты не только обозначат области коррупционного риска, но и ознакомят с инструментами предотвращения корпоративной коррупции, включая кодексы профессиональной этики. К таким инструментам эксперты также относят декларирование активов и бенефициарное владение.

По мнению экспертов, надлежащему корпоративному управлению содействует проверка добросовестности при продажах, закупках, заключении контрактов, работе с третьими сторонами и трудоустройстве. Эксперты Совета Европы познакомили участников встречи с механизмами сотрудничества между госорганами и частным сектором в продвижении корпоративного антикоррупционного комплаенса.

Таким образом, бизнес-сообщество Кыргызстана будет развиваться, выходить на международные рынки, а с ним будет развиваться и экономика страны. МДС продолжит сотрудничать с международными организациями для внедрения передовых практик в деловую среду нашей страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432111
Теги:
банковский сектор, бизнес, закон, коррупция, Европейский союз, Бишкек, МДС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  