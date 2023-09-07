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В отдаленном 225 квартале Оша состоялось открытие комплексного соцобъекта

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В 225 квартале муниципального территориального управления "Керме-Тоо" города Ош состоялось открытие комплексного социального объекта, в состав которого входит фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), учебный центр. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в мероприятии приняли участие заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, руководители международных благотворительных организаций, в том числе Кувейтского благотворительного фонда, благотворительного фонда "Ассанабил", местные жители.

В рамках мероприятия руководителям благотворительных объединений, внесших вклад в строительство данного социального комплекса вручены Благодарственные грамоты мэрии города Ош.

Отметим, что комплексный социальный объект включает: ФАП, учебный центр, мечеть, хозяйственные постройки. Общая площадь застройки составляет более 400 м2. Строительство произведено в течение 1,5 лет.

В 225 квартале насчитывается порядка 120 домов, в которых проживает около 400 жителей.


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URL: https://www.vb.kg/432112
Теги:
Кувейт, Ош, Помощь
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