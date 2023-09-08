ГНС начала вручение призов победителям лотереи "Требуй чек – выиграй приз!"

Государственная налоговая служба начала процесс вручения призов победителям первого этапа розыгрыша лотереи "Требуй чек – выиграй приз!", который проходил с 26 июня по 1 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, первыми свои призы уже получают счастливчики, которые выиграли ноутбуки модели Lenovo.

Для получения выигрыша победитель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность. Приз также может забрать его представитель с нотариально заверенной доверенностью.

Важно отметить, что выигрыши в стимулирующей лотерее не облагаются подоходным налогом и выдаются без уплаты налогов и других сборов.

Сотрудники Налоговой службы продолжают связываться с победителями лотереи, чтобы сообщить дату и время вручения призов.

"Учитывая, что количество победителей составляет 1132 человека, вручение будет проводиться поэтапно

Напомним, что с 25 по 30 декабря состоится второй этап лотереи, в рамках которого будут разыграны 10 квартир в Бишкеке, 11 электромобилей, 4 путевки за рубеж, 521 iPhone 14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен марки Дайсон.

Для участия в лотерее достаточно скачать приложение "Салык чек" и пройти регистрацию, после чего просто сканировать кассовые чеки от покупок товаров или услуг с помощью данного приложения", - говорится в сообщении ведомства.