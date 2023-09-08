Как кыргызский прагматизм хотят задавить геббельсовской пропагандой

Информационное пространство Кыргызстана - это то за что наши западные партнеры уже много лет ведут интенсивную войну, намереваясь не просто закрепиться в нем, но и вытеснить альтернативу - российские масс-медиа. В последние пару лет эта борьба стала еще более ожесточенной: теперь продвижением антироссийской повестки занимаются не только прикормленные американцами и европейцами СМИ, но и десятки взращенных на доллары дядюшки Сэма блогеров.

Контролировать информационное поле американцам и европейцам хочется ради контроля: это позволит им управлять общественным мнением в своих интересах. Сегодня западным партнерам это нужно в основном для того, чтобы урезать ареал влияния России. Для этого прозападные СМИ и блогеры, выполняя заказ своих заокеанских хозяев, усиленно поливают нашего стратегического партнера грязью: история взаимоотношений наших народов перевирается, причины конфликта на Украине искажаются, параллельно не прекращаются попытки дискредитировать совместные экономические и военные объединения, такие как ЕАЭС, ОДКБ.

Надо отметить, что все эти потоки лжи через прозападные информационные каналы льются в соответствии с пропагандистскими принципами Геббельса. Один из них гласит, что пропаганды много не бывает. И, видимо, поэтому в Кыргызстане постоянно наращиваются объемы подачи русофобной информации.

По тому же Геббельсу, эффективность пропаганды зависит от тотального контроля СМИ. Над этим западники тоже изрядно поработали: в стране десятилетиями реализовывались, так называемые, гуманитарные проекты Запада, благодаря которым целый ряд влиятельных масс-медиа республики утратили свою независимость и теперь работают на интересы США и ЕС.

В это вливались и продолжают вливаться миллионы долларов. Так за годы независимости республики только фонд "Сорос-Кыргызстан" (сейчас эта организация именуется как Аналитический центр CAPS Unlock (Central Asia Policy Studies) выделил более $100 млн на финансирование "борьбы за демократию". Кстати, с подачи этого фонда в кыргызских СМИ и соцсетях активно формируется образ России как главного врага Кыргызской Республики и ее независимости.

Кстати, издания, работающие на грантовой американо-европейской тяге, можно узнать по одинаковой информационной повестке, которую они изо дня в день насаждают кыргызстанцам. Их новостные ленты практически идентичны: "попранная" демократия, "растоптанная" свобода слова, "ущемленные" ЛГБТ и из свежего - "деколонизация". В этих СМИ выступают одни и те же спикеры, которые продвигают одни и те же антироссийские нарративы.

Параллельно в социальных сетях те же темы отрабатывают прикормленные Западом блогеры. Про Россию и русских они врут еще азартнее, чем продажные журналисты, поскольку в отличие от СМИ чувствуют себя совершенно безнаказанными.

Контроль над информационной повесткой Кыргызстана дает Западу широкие возможности. И легализация всевозможных извращений, символизирующих неолиберальные ценности, тут далеко не самое главное. Манипуляция общественным мнением позволяет в любое удобное время дестабилизировать политическую ситуацию и организовать очередную "цветную революцию".

"Цветные революции" - все еще весьма действенный инструмент западных стран, нацеленный на разрушение государственности и утрату суверенитета под предлогом демократизации. Хотя по факту, страна, пережившая такое, почти всегда погружается в хаос и переходит под внешнее управление.

Будьте уверены, западные технологи только ждут подходящего момента, чтобы начать реализацию "цветного сценария" в нашей стране. А прозападные масс-медиа и блогеры с удовольствием помогут своим хозяевам. Мы уже имели возможность убедиться в том, как эффективно они выполняют роль организаторов беспорядков во время предыдущих переворотов, инспирированных Западом в Кыргызстане.

Выбор методов нагнетания протестных настроений у западников широк - от спекуляции на временных трудностях социально-экономического характера до откровенной лжи. Как правило, всплеск срежиссированной активности оппозиционных сил наблюдается в преддверии избирательных кампаний. Но не только. Можно заметить, как старательно неправительственные организации и так называемые "независимые" средства массовой информации "накручивают" кыргызстанцев сегодня по любому поводу. Причина очень простая: западникам не нравится внешнеполитический курс действующего руководства страны, и они не прочь сменить его.

Власти республики пытаются избежать этого, в том числе за счет установления контроля над деятельностью проамериканских СМИ. Был подготовлен (но пока так и не принят) соответствующий законопроект, против которого в медиа и в соцсетях началась хорошо срежиссированная извне атака. Естественно, документ называют "недемократичным", в основном, потому что он запрещает иностранцам владеть изданиями в Кыргызстане, а также требует обязательно регистрировать медиа.

"Во всех ведущих странах мира, есть законы, которые контролирует вопросы информационной безопасности государства. С учетом того, что сейчас такие вещи, как информационная война становятся эффективным оружием для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах, вполне закономерно, что появляются правовые документы, которые осуществляют контроль за деятельностью СМИ со стороны государственных структур", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

По его словам, роль государства в части контроля информационных потоков должна быть достаточно сильной.

"А если говорить о грантовой деятельности со стороны США, то тут действует известный принцип: кто платит, тот и заказывает музыку. И здесь, естественно, нет никакой благотворительности. Западные фонды, выдающие гранты, преследуют свои политические цели. Иначе они бы не выделяли финансирование", - считает Шестаков.

Так что не стоит принимать за чистую монету все, что транслируют наши псевдо-независимые СМИ и блогеры. Они продвигают неолиберальную повестку, распространяют националистические и русофобские взгляды для того, чтобы решать задачи США и их союзников. Те же, в свою очередь, хотят рассорить народы Кыргызстана и России. Лишить Россию стратегического союзника в Центральной Азии, а нашу страну - экономического будущего и перспектив развития.