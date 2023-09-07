Женщины-основательницы IT стартапов в КР могут выиграть$ 30 тысяч

Компания inDrive объявила о начале приема заявок от женщин-основательниц стартапов в области IT для участия в премии Aurora Tech Award с общим призовым фондом более 60 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба компании. По ее данным, отбор пройдет с 5 сентября по 1 декабря 2023 года. В прошлом году победительницей конкурса стала Айнура Сагын, co-founder стартапа Tazar из Кыргызстана.

Гендерные стереотипы – все еще бич современности, омрачающий наше будущее. Область IT – не исключение. Согласно данным PitchBook, в 2022 году компании, основанные исключительно женщинами, получили лишь 2,1% от общего капитала, инвестированного в венчурные стартапы в США. В Кыргызстане проблема гендерного неравенства в IT так же остра. В IT-отрасли страны представлено только 11% женщин.

Цель премии Aurora Tech – поддержать женщин-предпринимательниц в области информационных технологий. Данная инициатива была запущена в 2020 году и ежегодно отмечает основательниц стартапов, вдохновляя и нормализуя успех женщин-лидеров. У премии Aurora Tech тройная миссия: отметить достижения женщин в IT-предпринимательстве, обеспечить их ресурсами и разрушить гендерные предрассудки, которые ограничивают развитие индустрии.

Для подачи заявок участницам необходимо соответствовать следующим критериям отбора:

➢ Основательница – женщина. Предпринимательница должна основать стартап лично либо возглавлять его вместе с кем-то.

➢ Финансирование. На момент подачи заявки стартап не должен получать инвестиции свыше 4 миллионов долларов, включая этап сбора средств.

➢ Продолжительность работы. Стартап должен быть не старше 5 лет.

➢ Минимально жизнеспособный продукт (MVP). Стартап должен иметь функциональный прототип. Если есть одна лишь идея, мы не сможем рассмотреть заявку.

Даты и сроки:

● Подача заявок – с 5 сентября по 1 декабря 2023 года.

● Дата объявления финалистов – 31 января 2024 года.

● Финальное оценивание и объявление победителей – 8 марта 2024 года.

Победительниц премии ждут призы:

1 место: 30 000 долларов США.

2 место: 20 000 долларов США.

3 место: 10 000 долларов США.

В каждой категории будет только одна победительница, а приз может получить участница из любой страны, в которой проходит отбор. Помимо денежных призов, предпринимательницы получат доступ к программе менторства inDrive.

Заявки можно подать на сайте Aurora Tech Award.

Более подробную информацию вы можете получить на inDrive.