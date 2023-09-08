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Фермеры КР и РУз обменялись опытом по выращиванию овощей на агрофестивале

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- Светлана Лаптева
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Делегации из Кыргызстана и Узбекистана приняли участие в международном агрофестивале, который состоялся в селе Кашка-Суу, Аксыйского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в КР.

По ее данным, большой праздник, объединивший производителей, фермеров, жителей приграничных районов был организован в рамках проекта "Совместное процветание через сотрудничество в приграничных районах Кыргызстана и Узбекистана", который реализуется Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Данный проект финансируется Фондом миростроительства Генерального секретаря ООН и направлен на укрепление добрососедских отношений по обе стороны границы, которая проходит через Ферганскую долину. С этой целью проект способствует развитию сотрудничества в сельском хозяйстве и других важных социально-экономических сферах, делая акцент на расширении возможностей для женщин и молодёжи в приграничных районах Кыргызстана и Узбекистана.

Приветственные слова участникам и гостям фестиваля передали старший советник по стратегическим вопросам Представительства ФАО в Кыргызской Республики Куватбек Бапаев, и Бактыбек Кайназаров, глава офиса ЮНФПА в Кыргызской Республике.

Как отметил Куватбек Бапаев, в мире не так много регионов, где страны были бы также тесно взаимосвязаны, как в Центральной Азии. "Наше партнерство, в том числе и в рамках таких фестивалей, открывает большие возможности по обмену опытом и реализации совместных проектов. Одно из важнейших направлений для такого сотрудничества – климатически оптимизированное сельское хозяйство", – подчеркнул Куватбек Бапаев.

Бактыбек Кайназаров, глава офиса ЮНФПА, отметил, что проект направлен на сотрудничество в сельском хозяйстве и других ключевых секторах с фокусом на поддержку женщин и молодежи в приграничных районах Кыргызстана и Узбекистана. Он также отметил, что подобные мероприятия раскрывают огромные возможности для совместных проектов и создания экономических возможностей для женщин и молодежи в приграничных районах.

Для гостей подготовили насыщенную программу. Территорию агрофестиваля разделили на две площадки. На первой, свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители из Ошской и Джалал-Абадской областей. Выставочные образцы можно было попробовать и сразу приобрести. На второй площадке прошли мастер классы по посадке и обрезке плодовых деревьев, капельному орошению и другим темам климатически-оптимизированного сельского хозяйства, призванного помочь эффективному и рациональному использованию природных ресурсов. В деловую программу агрофестиваля также включили лекции и семинар-практикумы, способствующие обмену профессиональным опытом и установлению межрегиональных, деловых и добрососедских отношений между приграничными селами Кыргызстана и Узбекистана. В частности, одной из тем таких диалогов стал обмен опытом по выращиванию овощей в теплицах и на приусадебных участках с применением эффективных методов ведения сельского хозяйства.

Глава айыл окмоту Кашка-Суу Аксыйского района Жалал-Абадской области Шекербек Камчыбек уулу отметил важность фестиваля: "Очень важно, что наш праздник объединил людей разных поколений. Это значит, что от родителей к детям передаются лучшие трудовые и культурные традиции", – сказал Шекербек Камчыбек уулу.

В свою очередь Дилдора Холикова, активистка группы взаимопомощи "Йуламатол" из Мархаматского района Андижанской области Узбекистана отметила, что агрофестиваль стал платформой для сотрудничества на приграничных территориях Кыргызстана и Узбекистана и новых возможностей для сельских жителей. "Были очень интересные и познавательные мастер-классы, связанные с ресурсо-сберегающим сельским хозяйством. Мы с огромным удовольствием будем применять полученные знания в повседневной жизни", – сказала Дилдора Холикова.

Запомнится фестиваль и необычными перфомансами. Более ста человек приняли участие в танцевальном флешмобе. Его приурочили к Всемирному дню продовольствия, который ежегодно отмечается 16 октября. В этом году дата призвана привлечь внимание к важной роли воды для здоровья человека и окружающей среды, а также для производства продуктов питания. Призывая к рациональному использованию водных ресурсов, участники флешмоба под музыку исполнили специальные движения, имитируя естественное движение воды и продемонстрировав, что все мы должны сыграть свою роль в более разумном управлении этим конечным и дефицитным ресурсом, поскольку наши действия определяют наше будущее.


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URL: https://www.vb.kg/432127
Теги:
ООН, продовольствие, сельское хозяйство, Узбекистан, Кыргызстан
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