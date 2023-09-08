Вертолет эмиратской компании Aerogulf разбился в море

Вертолет дубайской компании-перевозчика Aerogulf с двумя пилотами на борту разбился в море, ведутся поиски экипажа, передает эмиратское агентство WAM со ссылкой на Управление гражданской авиации ОАЭ.

Авария произошла во время ночного тренировочного полета.

"Отдел расследования авиакатастроф Управления гражданской авиации сообщил... о падении (в море - ред.) вертолета Bell212, принадлежащего Aerogulf", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находились два пилота из Египта и ЮАР. Поисково-спасательные отряды извлекли обломки транспортного средства, поиски экипажа продолжаются. В район крушения выехала специальная группа, добавило агентство

Источник: РИА Новости