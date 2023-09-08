Кыргызстанские таэквондисты завоевали призовые места на Чемпионате Азии

Со 2 по 9 сентября в городе Бейрут Ливанской Республики проходит 12-й Чемпионат Азии среди юниоров и 5-й Чемпионат Азии среди кадетов по таэквондо WT. От Кыргызстана отправилась национальная сборная юниоров Ассоциации таэквондо WT Кыргызской Республики в составе 8 спортсменов со старшим тренером Ли Дмитрием, а также национальная сборная кадетов Ассоциации таэквондо WT Кыргызской Республики в составе 12 спортсменов и старшим тренером Таджибаевым Азимом. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации таэквондо WT КР.

"В первый день соревнований среди юниоров в категории свыше 78 кг Абдурахимов Абдулазым завоевал бронзовую медаль. В полуфинале он уступил победителю турнира Рахманираду Амирмохаммаду из Ирана. Абдурахимов Абдулазым является воспитанником тренера спортивного клуба "Максимум" Осмонова Искендера.

Впервые в истории кыргызского таэквондо наши спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медаль на Чемпионате Азии среди кадетов. Во 2 -й день соревнований среди кадетов Пягай Богдан в категории до 164 см завоевал серебряную медаль, уступив в финале Ли Соджину из Кореи. Также в этот день Курманбекова Айзирек завоевала бронзовую медаль в категории до 156 см. В поединке за выход в финал она уступила представительнице из Иордании и заняла 3 место. В Чемпионате Азии приняло участие около 300 спортсменов из 30 стран Азии.

Пягай Богдан является воспитанником Таджибаева Азима из СДЮШОР им. Р. Санатбаева, а Курманбекова Айзирек воспитанницей Абдрахимова Адильхана из спортивного клуба Nest.

Ассоциация Таэквондо WT Кыргызской Республики выражает благодарность к подготовке и поддержке НОК КР и Госагенству КР". - .