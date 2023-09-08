Сотрудники Кумтора посетили месторождение Тоголок

Команда сотрудников Кумтора, включая горных геологов, инженеров, дорожников и экологов, отправилась на объекты, расположенные в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Кумтора.

"Вице-президент компании Кубанычбек Турдукожоев и директор рудника Кубанычбек Молдобеков поставили цель – достичь соглашения с коллегами золоторудного месторождения Тоголок и Джангартской площади с тем, чтобы на месте изучить состояние дорожной инфраструктуры и законсервированной в 1982 году штольни, а также провести топографическое изучение местности, полевые замеры для планирования строительных и иных работ.

Все эти сведения пригодятся уже в ближайшее время – при прокладке и расширении дороги, строительстве новых мостов, чтобы уже в следующем году приступить непосредственно к разработке золоторудного месторождения Тоголок и геологоразведки Джангартской площади.

Чтобы добраться до месторождения Тоголок, членам экспедиции пришлось остановиться на ночевку в высокогорном посёлке Уч-Кошкон, находящемся в 37 км от пункта назначения.

Ввиду бездорожья от поселка Уч-Кошкон до месторождения Тоголок пролегает самый сложный отрезок пути. Суровые природные условия препятствовали движению даже внедорожникам с повышенной проходимостью: тяжелые переправы через реки, опасные обрывы и склоны, колеса, то и дело застревающие в зыбком грунте или рвущиеся от острых камней. Особенно тяжело было подниматься пешком на высоту более 4 000 метров над уровнем моря, где погода меняется по несколько раз за час", - говорится в сообщении компании.