"Садыр Жапаров уделяет личное внимание вопросу защиты инвесторов"

Мы всегда готовы поддержать инициативы и проекты иностранных инвесторов и оказать им максимальную помощь в их реализации. Об этом на на Конференции по корпоративному сотрудничеству между Кыргызкой Республикой – Китаем (Шаньдунь) заявил председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

По его словам, в рамках проводимых реформ в Кыргызстане введен особый статус "стратегического инвестора" с повышенными мерами поддержки и гарантиями безопасности.

"На сегодняшний день в Кыргызстане создан благоприятный инвестиционный климат, при этом сама гарантия четко отражена в Конституции нашей страны.

Кабинет министров Кыргызстана гарантирует защиту вкладываемых инвестиций, всемерно устраняет всяческие барьеры, препятствующие бизнесу, и улучшает правовую среду.

Более того, сам президент Кыргызстана Садыр Нургожоевич Жапаров уделяет личное внимание вопросу защиты иностранных инвесторов.

Важно отметить, что в Кыргызстане действуют либеральные законы и низкие налоговые ставки. К этому можно добавить такие преимущества, как:

квалифицированная рабочая сила; дешевая электроэнергия в регионе; безвизовый режим для 68 стран мира.

Кыргызстан предлагает также рынки сбыта с общей численностью – 550 млн. человек: это возможности экспорта и беспошлинные режимы", - сказал Акылбек Жапаров.

Глава кабмина КР особо отметил наличие у Кыргызстана статуса ВСП+ с Евросоюзом, благодаря которому, по его словам, экспортеры смогут поставлять более 6200 товарных позиций в страны ЕС по нулевым тарифным ставкам.

"На сегодняшний день, Кыргызстан входит в число 9 стран в мире, имеющих возможность пользоваться преимуществами данного статуса.

Кыргызстан, имея большой инвестиционный потенциал, может и готов выступить для иностранных инвесторов в качестве "окна" для выхода на рынки стран ЕАЭС, Китая, Европейского Союза. К примеру, практически все экспортируемые на рынок Великобритании товары из Кыргызстана являются беспошлинными.

Кроме того, Кыргызстан включен в новую "Схему торговли развивающихся стран" (ДиСиТиЭс – DCTS), что позволяет около 8 000 товарным позициям Кыргызстана заходить на рынок по льготному тарифу.

Инвесторы в Кыргызстане, имеют право на получение инвестиционной визы сроком до 3-х лет. Порог инвестиций для получения инвестиционной визы составляет 10 млн сомов (113 тысяч долл. США).

Для стимулирования и поддержки бизнес-сектора мы пошли на снижение налогового бремени путем поэтапной отмены налога с продаж.

Ставки налога на прибыль составляют 10%, подоходный налог 10% и НДС 12%.

Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих переработку сельхозпродукции, действует освобождение от НДС и налога на прибыль.

В некоторых населенных пунктах Кыргызстана (дотационные и приграничные) инвесторы освобождены от уплаты 4-х видов налогов: налог с продаж, налог на прибыль, земельный налог и налог на недвижимость, при запуске промышленных, экспортоориентированных и инновационных предприятий со сроком 5 лет и с возможностью продления до 10 лет.

В Кыргызстане вас также ждет либеральный режим операций с иностранной валютой и перемещения капитала. Это позволяет инвесторам инвестировать и свободно выводить капитал.

Учитывая рост внешнеторгового оборота между нашими странами возникает необходимость на увеличение доли юани в торговых операциях, кыргызская сторона готова поддержать проведение сделок в юанях".

Отметим, в Бишкеке проходит Конференция по корпоративному сотрудничеству между Кыргызкой Республикой – провинцией Шаньдунь (КНР).