Жители Бишкека должны МП "Тазалык" 185 млн сомов

Дебиторская задолженность жителей города Бишкек перед муниципальным предприятием "Тазалык" составляет 185 млн сомов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в результате долга населения за услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов зарплаты сотрудникам компании задерживаются, а также не производится своевременный ремонт спецтехники. По этой причине муниципальное предприятие "Тазалык" предлагает наклеить специальные наклейки на дома должников, кто не выплачивает за вывоз мусора более года.

"Муниципальное предприятие "Тазалык" осуществляет коммунальное обслуживание по санитарной очистке городской территории, содержанию городских дорог, элементов внешнего благоустройства, а также занимается сбором и вывозом твердых бытовых отходов за счет средств населения и хозяйствующих субъектов столицы", - говорится в сообщении мэрии.