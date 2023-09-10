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На Суусамыре уничтожают вредный для пастбищ кустарник алтыгана-карагана

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- Светлана Лаптева
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В Суусамырской долине состоялся семинар по использованию специальной техники Мульчер по сокращению кустарника алтыгана-карагана.

В семинаре приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Маил Алияскаров, главы районных государственных администраций Панфиловского и Жайылского районов Чуйской области и главы айыл окмоту, использующих пастбища Суусамырской долины, а также председатели жайыткомитетов.

"О мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики" согласно указу президента Садыра Жапарова, в министерстве прошли совещания со специалистами и экспертами по борьбе с кустарником алтыгана-карагана.

На сегодняшнем семинаре с использованием специальной техники мульчирования были посеяны пастбищные семена с уничтожением шести видов кустарника алтыгана-карагана.

"Общая площадь пастбищ в Суусамырской долине составляет 472 тысячи гектаров, на сегодня более 31 тысячи гектаров покрыто кустарником алтыгана-карагана. Ежегодно теряется более 2,5 миллионов тонн пастбищных кормов из-за вторжения нежелательной растительности на пастбища.

20 июня прошлого года в долине Суусамыр был проведен семинар-тренинг, на котором были расчищены 4 га пастбищ. В июле этого года в ходе мониторинга расчищенной земли не было зафиксирован рост кустарника алтыгана-карагана. А пастбищные травы растут и позволяют пасти скот.

В этом году в целях улучшения пастбищ на расчищенных пастбищах будут посеяны семена пастбищных трав." рассказал заместитель министра сельского хозяйства Маил Алияскаров.

По данным Минсельхоза, Департаментом пастбищного и племенного животноводства пастбищные семена были розданы председателям айыл окмоту, жайыт комитетов. Пастбищные семена будут рассеяны осенью этого года, в зависимости от погоды и количества осадков.


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URL: https://www.vb.kg/432157
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