Бекназаров пожаловался на конвоиров, что они не дают ему воду

Сотрудники Института омбудсмена посетили СИЗО-1, где ознакомились с условиями содержания арестованных Равшана Жээнбекова, Азимбека Бекназарова, Жениша Молдокматова и Кубанычбека Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Сотрудники СИЗО-1 показали в том числе и камеры, где они содержатся, но в момент посещения сотрудниками Института омбудсмена в камере их не было, так как их увезли в суд.

В камере Жээнбекова имеется: холодильник, телевизор, электроплитка для подогрева пищи, жарочный шкаф.

Камера находится на первом этаже, при первичном осмотре отсутствуют запахи сырости и плесени, в камере - косметический ремонт. На наружной стене имеются следы солончака, но внутренние поверхности - сухие.

В данной камере содержатся 5 арестованных, что соответствует нормам, предусмотренным национальным законодательством. Опрос показал, что все арестованные ранее несудимые.

По данным сотрудников СИЗО-1, Равшана Жээнбекова перевели в камеру на первом этаже недавно, так как на втором этаже проводится ремонт.

Сотрудники Института омбудсмена также осмотрели и другие камеры.

При мониторинге камер Жениша Молдокматова и Кубанычбека Кадырова не выявлены грубые нарушения условий содержания.

Камера, где содержится Азимбек Бекназаров, в аварийном состоянии.

По итогам мониторинга Институт омбудсмена настаивает на расселении арестованных из камер первого этажа, которые находятся в аварийном состоянии.

Ранее, 25-26 августа, сотрудники Института омбудсмена, а также заместитель акыйкатчы А. Назаралиева участвовали в мониторинге СИЗО-1 совместно с депутатской комиссией под председательством депутатов Жогорку Кенеша Г. Кожокуловой и Ш. Атазова.

В СИЗО-1 посетили камеры Ж. Молдокматова, А. Бекназарова, Р. Жээнбекова, Э. Бекчоро, Б. Асанова, К. Кадырова, М. Баязова, К. Дуйшебаева, А. Акматова и других.

Бекназаров пожаловался, что во время судебных процессов конвоиры не дают ему воду.

Кроме этого были жалобы на условия при проведении судебных процессов, на то, что зал маленький, и люди не помещаются, учитывая, что фигурантов по делу много - 27 человек, и конвоиры, и другие участники процесса. Также они пожаловались, что им не слышно, что говорит судья.

Равшан Жээнбеков пожаловался, что в его камере проводят длительные обыски по два раза в сутки в течение трех часов.

Они также пожаловались на отсутствие надлежащей вентиляции в камерах.

По итогам мониторингов акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева направила официальные письма руководствам Верховного суда и Службы исполнения наказания с требованиями принять необходимые меры для обеспечения соблюдения прав арестованных согласно международным нормам по правам человека, общепризнанным принципам и в рамках национального законодательства страны".