Команда лучников из КР "Салбуурун" выиграла 7 медалей в Казахстане (фото)

Команда лучников Кыргызстана "Салбуурун" выиграла 7 медалей на прошедшем фестивале тюркских народов в городе Алматы с 2-3 сентября 2023 г. Об этом сообщает Федерация стрельбы из лука КР.

По ее данным, в этом фестивале были лучники из Малайзии, Казахстана, Узбекистана, Башкортостана, Турции.

Соревнования проходили по правилам федерации Садак Ату на дистанциях 50 метров мишень "Калкан", а также 30 метров "Жамбы".

Салбууруну принесли медали следующие лучники:

1. Асел Садырова- 1 золотая медаль (дистанция 50 метров)

2. Татына Алакунова - 1 золотая медаль ( дистанция 30 метров)

3. Токонов Исхак - 1 серебряная медаль (50 метров)

4. Торогельдиева Седеп - 1 серебряная медаль (30 метров)

5. Ынтымак Мурадил уулу -2 бронзовые медали (30,50 метров)

6. Айбек Кызы Сиюта - 1 бронзовая медаль (50 метров)