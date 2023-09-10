В Таиланде у ребёнка с ковидом после лечения изменился цвет глаз

Полугодовалого мальчика доставили в больницу в Бангкоке с кашлем и высокой температурой. Тест на ковид оказался положительным, ребенку дали препарат фавипиравир. Через 18 часов мама малыша заметила, что обычно темно-карие глаза ребенка стали странного темно-фиолетового оттенка, особенно на солнце.

Осмотр показал скопление синего пигмента в роговице обоих глаз. Так как эффект не нес явного вреда здоровью и дискомфорта, ребенку продолжили давать фавипиравир еще три дня до улучшения состояния. Через пять дней после отмены препарата цвет глаз мальчика стал прежним.

Уточняется, что фавипиравир используют для борьбы с различными РНК-содержащими вирусами. Он способен прерывать репликацию генетического материала у микробов: пока вирусы создают копии своих РНК, препарат проникает в эти растущие молекулы и вызывает мутации.

Источник: truekpru