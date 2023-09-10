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Выборы по Ленинскому округу. Явка избирателей на 18.00

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Явка избирателей на выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому избирательному округу на 18:00 часов составила 12,53%. Об этом сообщается на сайте ЦИК КР.

По данным Центризбиркома, к этому времени проголосовало 15 947 человек.

Адрес своего избирательного участка можно узнать:

- позвонив по номерам 1255 или 119;

- отправив СМС на номер 119 с указанием ПИН - персональным идентификационным номером в паспорте, (бесплатно);

- на сайте: https://tizme.gov.kg/

ЦИК приглашает активно участвовать на выборах и избрать достойного депутата от Ленинского округа в парламент страны!


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URL: https://www.vb.kg/432174
Теги:
выборы, Ленинский район, Бишкек, Жогорку Кенеш
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