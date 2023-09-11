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Украина получила первую партию ядерного топлива из США

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Американская компания Westinghouse поставила Украине первую партию ядерного топлива. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил 10 сентября в эфире телеканала "Рада" получение топлива.

"Сегодня [национальная энергетическая компания] "Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо, которое было изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами", ― заявил Галущенко.

Ранее, 17 марта, в пресс-службе минэнерго Украины сообщили, что в стране планируется через три года наладить производство своего ядерного топлива для атомных электростанций, которое будет способно заменить российское.

Тогда министерство отмечало, что Киев производит составные части топливных сборок типа ВВЭР-1000. В будущем планируется запустить производство сборок для реакторов ВВЭР-440. При этом уточнялось, что проект курирует "Энергоатом" в партнерстве с Westinghouse.

До начала 2022 года Украина использовала российское ядерное топливо для обслуживания реакторов на собственных электростанциях.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/432178
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