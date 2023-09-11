Предварительные итоги выборов в Ленинском районе

В Ленинском избирательном округе Бишкека завершились выборы в Жогорку Кенеш. По предварительным итогам по Ленинскому округу лидирует Кубанычбек Самаков, который набрал 26,14 % голосов избирателей.

Следом за ним идет бывший аким Ленинского района Руслан Тагаев, который набрал 18,99 % голосов.

Третье место занял Алмаз улуу Аскар,за которого проголосовали 13,04 % избирателей.

В список избирателей по Ленинскому одномандатному округу включены 127 239 избирателей, из них в голосовании приняли участие – 20 тыс. 169 или 15,85% избирателей.

В выборах участвовали 24 кандидата в депутаты ЖК КР.

В 20.23 ч. с 51 (или 100 избирательных участка поступили данные АСУ. Данные АСУ считаются предварительными. На всех избирательных участках проводится обязательный ручной подсчет голосов, на основе которого будут подведены итоги голосования на участках и в округе в целом.

Предварительные итоги досрочных выборов по данным АСУ выглядят следующим образом: