В Ала-Буке за вымогательство задержан председатель "Жайыт комитети"

ГКНБ по факту вымогательства денежных средств задержан председатель "Жайыт комитети" Кок-Ташского а/а Ала-Букинского района К.у.К.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в адрес ГКНБ КР обратился гражданин Республики Узбекистан о принятии мер в отношении председателя "Жайыт комитети", который незаконно удерживал 9 голов КРС, принадлежавшие гражданам РУз и для возвращения владельцам начал вымогать денежные средства в размере 2 тысячи долларов США.

По данному факту ГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.4 ч.2. ст.208 (Вымогательство)УК КР.

При проведении следственно-оперативных мероприятий гр. К.у.К. задержан с поличным при получении части вымогаемой суммы в размере 1000 долларов США и в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС-СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области сроком на 2 месяца.

В настоящее время следствие продолжается".