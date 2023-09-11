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В Ала-Буке за вымогательство задержан председатель "Жайыт комитети"

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ГКНБ по факту вымогательства денежных средств задержан председатель "Жайыт комитети" Кок-Ташского а/а Ала-Букинского района К.у.К.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в адрес ГКНБ КР обратился гражданин Республики Узбекистан о принятии мер в отношении председателя "Жайыт комитети", который незаконно удерживал 9 голов КРС, принадлежавшие гражданам РУз и для возвращения владельцам начал вымогать денежные средства в размере 2 тысячи долларов США.

По данному факту ГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.4 ч.2. ст.208 (Вымогательство)УК КР.

При проведении следственно-оперативных мероприятий гр. К.у.К. задержан с поличным при получении части вымогаемой суммы в размере 1000 долларов США и в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС-СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области сроком на 2 месяца.

В настоящее время следствие продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/432183
Теги:
Ала-Букинский район, вымогательство, ГКНБ
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