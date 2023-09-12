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С начала года граждане уплатили 2,9 млрд сомов налога на имущество

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба с начала текущего года собрала 2 млрд 925,1 млн сомов налога на имущество. Установленный план был перевыполнен на 310,4 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, собранная сумма включает в себя 1,1 млрд сомов налога на недвижимое имущество (жилые дома и квартиры), 948,2 млн сомов – налога на придомовые земельные участки и 871,5 млн сомов – налога на транспортное средство.

Напомним, что 1 сентября истек срок оплаты налога на транспортные средства, жилые дома, квартиры, а также придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Несмотря на то, что срок уплаты налогов в этом году истек 1 сентября, продолжается администрирование этих налогов.

Согласно закону, владельцы имущества, не успевшие уплатить налог в установленный срок, будут вынуждены заплатить, кроме основной суммы налогового обязательства, также административный штраф и пеню за каждый день просрочки. Размер штрафа для физических лиц составляет 1000 сомов, для юридических лиц – 5000 сомов. Пеня начисляется ежедневно в размере 0,09% от суммы налога.

ГНС призывает граждан, не оплативших налоги в срок, сделать это сейчас во избежание начисления пени.


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URL: https://www.vb.kg/432190
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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