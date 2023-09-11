Мошенники действуют от имени ОАО "Кыргызнефтегаз"

В Кыргызстане неизвестные лица от имени ОАО "Кыргызнефтегаз" распространяют ложную информацию в интернет-источниках! В частности, на сайте https://privatelyinvestor.com распространяется ложная информация о том, что "Кыргызнефтегаз открыл возможность заработка на микроинвестициях для всех жителей страны". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Своими незаконными действиями они побуждают граждан вкладывать деньги в качестве инвесторов.

Данную информацию руководство ОАО "Кыргызнефтегаз" опровергло, заявив, что информация о микроинвестировании ложная.

МВД Кыргызской Республики предупреждает, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, влечет за собой уголовную ответственность, в соответствии со статьей 209 (Мошенничество) УК КР.

МВД КР призывает граждан проявлять бдительность, киберпреступники придумывают все новые виды и схемы обмана в интернете. Мошенники выбирают своих жертв по принципу случайности, поэтому никому нельзя расслабляться и терять бдительность. Не нужно вкладывать деньги в

сомнительные инвестиционные проекты".