Акылбек Жапаров принял участие в открытии ФАП в Аксыйском районе

Главное богатство нашей страны – это наши люди и их здоровье. Можно достичь успеха во всем, но если не будет здоровья все теряет смысл. Об этом заявил председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в ходе открытия фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Кроме этого он отметил, что в 2023 году в Аксыйском районе ведутся строительные работы 21 объекта на сумму более 300 млн сомов.

Отметим, что строительство ФАПа позволит создать хорошие условия для профилактики заболеваний, получения своевременной консультации врача, оказания надлежащей первой помощи.

Также в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область, Глава Кабмина ознакомился со строительством дороги в селе Торкамыш Аксыйского района".