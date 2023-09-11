Почему народ не поддержал журналистку Лейлу Саралаеву?

Выборы в Ленинском избирательном округе завершились и уже предварительно определился победитель. По данным АСУ, больше всего голосов набрал Кубанычбек Самаков, который доводится сыном экс-депутату Карганбеку Самакову. Он набрал 5273 голосов избирателей.

Следом за ним идет бывший аким Ленинского района Русланбек Тагаев, за которого проголосовали 3831 избирателей и который заявил, что не признает эти выборы. Замыкает тройку Алмаз уулу Аскар с 2630 голосами.

Остальные, кроме Эртая Искакова, которого поддержали 881 избирателей, набрали голосов от нуля до трех процентов от общего числа избирателей.

Даже сторонница Атамбаева и журналистка Лейла Саралаева дотянула только до 1,05 %, что составляет 211 голосов. Впрочем, это не удивляет при отсутствии финансирования и должной поддержки в народе. Коллеги и сторонники Атамбаева может и знают ее как журналиста, но жители Ленинского района, большинство из которых проживают в жилмассивах, не имеют никакого о ней представления. Да и в народ желательно выходить, встречаться, разговаривать, а не отделываться постами в соцсетях.

"Сколько бы Лейла Саралаева ни критиковала правительство, народ все равно не поддержал ее. В результате она заняла одно из последних мест. Она заявляет, что как журналист пишет только правду, но судя по полученным голосам, она слегка переоценила себя", - написал один из пользователей интернета Руслан Акылбеков.

Если с электоратом все понятно, то что случилось с бывшим президентом КР Алмазбеком Атамбаевым? Почему не захотел помочь своей одной из самых ярых сторонниц? Даже на стадии поиска финансовых средств на избирательный залог, когда Саралаевой пришлось у родителей брать часть денег и продавать свои картины, бывший президент не стал заморачиваться. Словно напрочь вычеркнул ее из своей жизни.

Помнится, он не раз говорил, что бог дал ему очень много денег и что он всегда помогает друзьям. Почему же тогда не захотел выделить на нее малую часть своего богатства? Вопрос интересный и возможно скоро мы узнаем ответ на него.