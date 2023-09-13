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Алимжан Жоробаев: в окнах истории отражается жизнь

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- Светлана Лаптева
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Персональная выставка Алимжана Жоробаева "60 градусов в тени" разместилась в небольшом зале в здании бывшей церкви в Дубовом парке. Она посвящена 32-ой годовщине независимости Кыргызстана.

Фото выстроены по классической схеме - предлагается осмотр начинать слева направо. Но уже входя в зал - понимаешь, что каждый посетитель может выбрать свое "Окно истории", и потом уже решить - приоткрыть ли его или распахнуть настежь... И тогда размер фотоснимка для вас окажется в высоту этажного дома, а морщинка на щеке старика - дорогой памяти.

Фотовыставка посвящена 32-ой годовщине независимости Кыргызской Республике. И на одном из снимков то самое место где свершалось противостояние и стояние за правду, свободу...

Фото как точка отсчета

Фотограф Алимжан Жоробаев в своих работах скорее как скульптор бросает, замешивает в глину самые разные ингридиенты: образы, материалы, цвета-оттенки, и останавливая миг , мгновенье света - бросает нам под ноги - живую субстанцию - живой застывший кадр. Смотри и мысли!

И если ты человек, если ты еще жив, еще чувствуешь, и пусть хотя бы во сне позволяешь себе забыть о гонке первенства богатых и успешных, и иногда чистишь себя поиском смысла - ты цепляешься за фотоотпечатки и просто смотришь.

А потом уже среди образов и мешанины деталей прочитываешь свое:

Вот сквозь разбитые полотна острых осколков когда то презентабельного большого стекла мы натыкаемся на еще более острый, жесткий, убивающий взгляд человека. Он там внутри этого здания, может он разбивал и крушил, или пришел посмотреть - мы не знаем. Но снаружи - несколько портретов выброшенных из окна, возможно сотрудники прокуроры? И непонятно тот человек на фото он их ненавидит, презирает. Только хочется спросить тех кто был участником тех событий - людям, народу, вам стало свободнее? Мы живем лучше, честнее? Как сложилась судьба героев с фото?

Таких фотодокументальных философично острых фотографий на выставке несколько. Они разные, и одинаково заряженные, горячие... Вот машина словно побывавшая в пасти огнедышащего жерла революции , и выброшенная прочь. Вот мальчик бегущий почему то по лестнице вниз на фоне одного из предвыборного плаката. ЧТо цепляет? Алогичность - ведь выборы - это всегда должно быть вверх? У нас как? Но это же мы делаем выбор.

Предвыборный фетиш и вопрос выбора в каждом снимке. И от откровений некоторых кадров неуютно, стыдно, хочется отвернуться . Вот в кадре спящие граждане нашего государства, может быть не самые трезвые, лица без определенного места жительства. А над ними тот самый крикливо, заведомо лживый лозунг одной из партий - каждому гражданину Кыргызстана - бесплатное жилье. То есть мы должны представить что все наши люди, как в сказке оказываются в хоромах в постели под белыми простынями? Серьезно? Это при нашем неравенстве возможностей?

Но билборд не закидан кусками грязи, не сорван. Для нас это привычная декорация жизни в обмане. Разве у нас равный доступ к решению жилищной проблемы? И мы научились над этим шутить.

Фото - это факт, визуальное отражение духовного, материального времени. Фото отражает, документирует, собирает в точку то в чем мы живем, к чему мы привыкли. Мы ведь тоже на это смотрим, и не видим.

Только вдумайтесь, представьте. - фото - окна времени, ветер жизни распахивает их на мгновения и закрывает. Уже нет того вагончика, в нем никто не живет, и тот период времени и жизни, когда там бурлила жизнь - исчезли, а вот на триптихе Алимжана Жоробаева, остались отпечатки того визульного мира:

вот вышит коврик с именами сестер или дочек, а над ним фотокарточки в ч-б - мужчина и женщина. Где они что с ними стало, чьи имена вышиты? Вышивалось все с любовью, каждый стежок как охранные молитвы на все времена. Кадр остался... а время ушло

А что вообще остается? Богатство, потомки, надгробные плиты, вера?

...Правду знает тандырщик. Он всегда был, есть, будет, как теплая лепешка, глина, огонь. На фото мы не видим его лицо, он с головой "ушел в работу" - потянулся прикрепить или очередную сырую лепешку к стенке печи. Но в этом кадре столько энергии и настоящей жизни....

Две соседние фото - плач по семьям мигрантов, по матерям и детям, по всем нам нынешним и будущим. Это ведь в детстве должен купаться ребенок в счастье, чтобы потом во взрослости , если выпадут на его долю несчастья, было за что зацепиться? На одной фотографии - оконная рама - на одной стороне ребенок,а на другой. там где должны быть папа и мама - стекло заклеено репродукцией из долларов. Страшная правда.

В модной гонке быть как все и не хуже, переплюнуть соседа, не кажется ли вам что взрослые несутся куда-то не туда? Непрожитые, недоданные острова детского счастья, минуты любви с родителями, чем обернуться в будущем?

Может пора перестать жить в выкроенных по чужим лекалам домах "навырост"? Может не надо ехать в далекое далеко, а строить теплые экологичные дома, растить хлеб, виноград и яблоки, и читать детям сказку не по скайпу, а держа их за руку? Пусть даже не в самом большом доме?

Эта выставка заставляет думать. Независимость - это когда свободна душа и счастливы дети и взрослые. Глядя на фотографии - на фотоокна - понимаешь, что людям нравится находить себе идолов. Окружать себя символами. В одном времени они одни, в другом - другие. В разных обличьях. Стоит только оглянуться. Идол денег ничем не лучше прежних.

Выставка ждет своих посетителей.


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URL: https://www.vb.kg/432197
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