Вертолетчик Джумагулов: Я назвал сына именем погибшего брата моего деда

Рассказ старшего летчика звена Ми-24 вертолетной эскадрильи в-ч 23565 Сил Воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики Сейтека Джумагулова в проекте vb.kg "Моя история о войне" - еще одно подтверждение того, что сколько лет бы ни прошло после Великой Отечественной войны, надо искать своих пропавших без вести родных, не оставляя попыток найти места захоронения павших смертью храбрых воинов. Молодой вертолетчик рассказал, как он с семьей выполнил просьбу своего дедушки, фронтовика Джумагула Мырзакимова - найти могилу его младшего брата-фронтовика Назара Мырзакимова, погибшего в конце войны.

"Моего родного деда Джумагула Мырзакимова в армию призвали до войны, и хотя он ничего своим не рассказывал, родные видели, что все его тело было в шрамах. Поэтому с расспросами не приставали, а теперь жалеют. Он всю жизнь мечтал узнать хоть что-то о своем младшем брате Назаре, который с войны не пришел. По его словам, Назар был очень сообразительным, сильным, талантливым парнем, всюду ему надо было успеть, все было интересно.

Представьте, если дед был бы жив, то как бы он радовался, что на ресурсе "Память народа" мы нашли наградные его братишки. Он мог им гордится - в электронном архиве указывается (фамилия указана с ошибкой - Мырсакимов), что первый раз старший сержант Назар Мырзакимов был награжден орденом Красной Звезды в 1944 году, а потом уже в 1945 году - Орденом Славы 3 степени. То есть он был в самой гуще боев.

А когда сверяешь данные, понимаешь, что свой второй орден он не получил - погиб через несколько дней после представления к награде. Также на портале "Память народа" размещены документы о гибели, захоронении, потом перезахоронении в Польше. Теперь у меня задача вместе с нашими поисковиками списаться с воеводством в Польше, найти это место, побывать на братском захоронении, а второе - очень хочется чтобы удостоверение к награде Назара Мырсакимова вернулось в семью. Очень надеюсь, что нам пойдет навстречу Министерство обороны России.

Несколько дней назад у меня родился сын, и я назвал его Назаром, как двоюродного прадеда. Хочу, чтобы сын знал и помнил чье имя он носит - смелого воина и героя. Когда вчитывался в строчки наградных, увидел какой боевой путь он прошел, хотя был совсем молодым. В семье сохранились и фотографии моего деда и его брата, . Мы все ими очень гордимся", - рассказал Сейтек Джумагулов.