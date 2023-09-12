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Бешеный ритм президента чиновники не выдерживают

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- Канат Кожоев
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Как-то издавна повелось в Кыргызстане, что чиновничий аппарат состоит сплошь из управленцев. А хорошие исполнители в дефиците. Есть кому надувать щеки и с важными видом отдавать распоряжения, но некому работать над исполнением распоряжений президента.

Едва придя к власти, Садыр Жапаров развернул кипучую деятельность. И это особенно резко контрастировало с "деятельностью" его предшественника. До Жээнбекова главы государства хотя бы имитировали активность и креативность (а кое-кто даже всерьез активничал, прибирая к рукам народное добро). Пришел Жапаров – и страна натуральным образом забурлила.

Масса планов и проектов – краткосрочных и долговременных. Строительство школ, детсадов и прочих соцобъектов – и даже закладка нового города. Долгожданная делимитация и демаркация границ и не менее долгожданное налаживание отношений с соседями. Укрепление имиджа Кыргызстана на международной арене. Реформы…

И странная, на первый взгляд, чехарда в кадровой политике. Только что кого-то куда-то назначают, представляя его как отличного специалиста в своей отрасли, - и вот он уже с должности слетел, уступив место другому талантливому и желающему работать. Народ не успевает запомнить фамилию очередного министра – а этого министра уже сменил другой.

Почему народ не успевает? Потому что чиновники не успели перестроиться и пытаются действовать в привычном ключе.

А так больше не получается.

Назначение в феврале этого года на должность министра образования Каныбека Иманалиева многих, мягко говоря, удивило. Иманалиев был с президентом в контрах, довольно резко его критиковал – и вдруг получил такую должность. Объясняется все просто: Жапаров, в отличие от его предшественников, не сводит счеты и не продвигает "своих". Назначает на ответственные государственные посты тех, кого считает по-настоящему достойным.

Начало у министра было неплохое. Именно ему, если кто помнит, принадлежала идея открытия президентского лицея для одаренных ребят – которая уже благополучно реализовалась. Потом было еще несколько идей – и вполне здравых и осуществимых, и заведомо провальных, вроде конкурса директоров школ и проблем с кадрами (решение которых министр возложил на школьные администрации, заявив, что не министерское это дело). Закончилась его деятельность тем, что школы оказались не готовы к 2023-24 учебному году ни по кадрам, ни по отремонтированным кабинетам, ни по учебникам.

Министр Иманалиев сдулся и ушел с поста с формулировкой "за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей".

Зато на должность министра здравоохранения возвращается скандально известный Алымкадыр Бейшеналиев, уже побывавший министром и прославившийся войной с профессорами Акрамовым и Исманкуловым и призывом лечиться аконитом. Как выяснилось, семь возбужденных в отношении его уголовных дел уже прекращены и ничто не мешает ему снова возглавить министерство здравоохранения. Судя по всему, президент решил дать ему второй шанс и позволить завершить начатые реформы в виде закрытия "фальшивых" медицинских вузов и сомнительных частных лабораторий (в этом Бейшеналиев себя уже проявил).

Именно такие чиновники, по мнению Садыра Жапарова, Кыргызстану сейчас и нужны: деятельные, четко представляющие себе, что и как нужно "завести", чтобы это работало, вникающие во все детали процесса. Не рассуждающие и не разглагольствующие, заботящиеся о собственном имидже меньше, чем об имидже государства. Такие работники, как, например, Камчыбек Ташиев.

Или такие, как нынешний управделами президента Каныбек Туманбаев. Вышел указ президента о строительстве домов для баткенцев, пострадавших в ходе кыргызско-таджикского столкновения – значит, надо в кратчайшие сроки определиться, как это лучше и быстрее сделать. И – делать. Многие строительные компании или отказывались работать якобы из соображений безопасности, или почти в два раза завышали цены. Туманбаев лично подсчитал, в какую сумму обойдется возведение одного дома, сэкономив для государства немало денег (при сохранении качества). И взялся лично контролировать строительство.

Кстати, в 2020 году, за два года до своего назначения на должность управделами президента, Туманбаев баллотировался в парламент от партии "Биримдик", которую связывали с Сооронбаем Жээнбековым. Казалось бы, одно это с приходом к власти Садыра Жапарова должно было закрыть Каныбеку Туманбаеву путь в большую политику…

В этом и заключается феномен Жапарова: он ищет единомышленников даже в стане бывших врагов. Методом проб и ошибок ищет тех, на кого можно положиться в вопросах реформирования и переустройства страны.


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URL: https://www.vb.kg/432200
Теги:
Камчыбек Ташиев, Каныбек Иманалиев, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, Алымкадыр Бейшеналиев, Минздрав, Министерство образования
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