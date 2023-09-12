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Сабина Градваль: Только эффективная работа МСУ может улучшить жизнь сельчан

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- Нина Ничипорова
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Агентство ЮСАИД и Институт политики развития провели форум "Аймак-2023" для глав органов местного самоуправления по обмену лучших практик в управлении.

Он проводится в рамках проекта ЮСАИД "Успешный аймак 2" и стал площадкой для распространения лучших практик по организации услуг на местном уровне. На этой встрече представители лучших аймаков страны рассказали о своем опыте по сбору и вывозу мусора, улучшению водоснабжения, созданию музыкальных и спортивных кружков для детей, информационных и образовательных программ. Участники подняли и такой важный вопрос, как механизмы взаимодействия граждан с местной властью.

Как отмечалось на форуме, местное самоуправление – это реальная возможность местных сообществ самостоятельно решать вопросы местного значения в своих интересах и под свою ответственность.

"Для граждан, для местных сообществ вопросы местного значения важны чрезвычайно. Как известно, проблемными вопросами на уровне сел и городов из года в год остаются вопросы жизнеобеспечения, которые заведомо входят в круг вопросов местного значения. А обмен мнениями по этим проблемам, который ведется на этом форуме, знакомство с лучшими практиками управления по их решению, позволят внедрить удачный опыт аймаков в деятельность других МСУ. Что, безусловно, скажется на повышении качества жизни сельского населения", - сказал vb.kg один из участников форума Болотбек Абдыкасымов.

Именно это и является главной целью проекта ЮСАИД "Успешный аймак 2", который работает в стране уже два года. Как подчеркнула его руководитель Сабина Градваль, улучшить качество жизни населения можно только через повышение эффективности работы органов местного самоуправления, через их правильную работу с населением, четкую организацию оказания качественных жизненно важных для людей услуг.

"Проект работает с 38 пилотными муниципалитетами по всей стране. 132 тысячи человек проживает в этих муниципалитетах, с которыми работает проект, получили доступ к новым услугам. Для достижения таких результатов проводились консультации, тренинги по повышению потенциала и квалификации для сотрудников пилотных муниципалитетов. Эксперты обучали их правовым основам самоуправления, как проводить оценку потребностей жителей, рассказывали, как работать с населением, управлять местным бюджетом, как вовлечь людей в принятие решений проблем на местах", - сказала Сабина Градваль.

По ее словам, более 11 тысяч человек приняли участие в обсуждении важных вопросов для их аймаков. Люди говорили о том, в какой помощи от муниципалитетов нуждается в первую очередь местное население, на что целесообразнее тратить средства местного бюджета, говорили о тарифах на ту или иную услугу.

Своим опытом работы поделились многие из глав муниципалитетов Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской и Ошской областей, в которых работает проект "Успешный аймак 2". Участникам встречи не только рассказали об успешных практиках Акманского и Абдрахмановского муниципалитетов, но и показали видеофильмы об их опыте в расширении разного вида услуг – обеспечению людей чистой питьевой водой, организации образовательных программ для детей, используя местные ресурсы и государственно-частное партнерство. Представители этих муниципалитетов рассказали о том, как они вовлекают граждан в принятие решений по предоставлению муниципальных услуг путем проведения общественных обсуждений по вопросам формирования бюджета, тарифов и контроля за предоставлением услуг. Кстати, создание детского ансамбля комузистов, который выступил на форуме, - это одна из лучших практик в деятельности органов МСУ.

Вообще форум стал самым представительным из всех ранее проведенных. На нем было представлено более 130 делегатов из различных регионов. Посол США в КР Лесли Вигери, отметил, что эффект от совместных усилий и идей, которыми поделились участники форума, выходит далеко за пределы муниципалитетов-партнеров. "Уроки, которые мы извлекаем, и практика управления, которой мы обмениваемся, способны изменить жизни людей, повысить уровень жизни общества и создать устойчивые изменения на национальном уровне", - сказал он.

В рамках форума участники также узнали о таких инициативах по обмену опытом, поддерживаемых проектом "Успешный Аймак 2", как клуб женщин-депутатов местных кенешей и платформа "Равный-равному", которые способствуют укреплению лидерства женщин в местном управлении и предоставляют доступ к лучшим решениям по местному самоуправлению.

Айбек Джунушалиев, начальник управления контроля исполнения решений президента и кабмина Кыргызстана, подчеркнул значение участия граждан в процессах местного самоуправления.

В рамках проекта USAID "Успешный Аймак 2" ежегодный форум будет проводиться до 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/432201
Теги:
МСУ, население, тарифы, форум, власть, посол, проект, ЮСАИД
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