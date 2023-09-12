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РФКР выделил 9 млн на строительство школы в баткенском селе Халмион

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- Назгуль Абдыразакова
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Российско-Кыргызский Фонд развития выделил девять миллионов сомов на строительство частной начальной школы в селе Халмион Кадамжайского района Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, проект реализуется образовательным комплексом "Билим-Кенч". У этого учреждения уже есть школа в Кадамжае, где учатся 107 человек. В ней реализуются программы кыргызского, российского и международного образования, используется методика, дающая детям возможность получения глубоких и разносторонних знаний. Преподавание ведется на русском языке с углубленным изучением английского, продленным днем, трехразовым питанием и дополнительными занятиями творчеством и спортом.

Ввиду повышенного спроса на образовательные услуги решено построить в Халмионе еще одно здание УОК "Билим-Кенч". Новый образовательный комплекс рассчитан на 220 учеников начальной школы (с первого по четвертый класс включительно). Там будет все необходимое для полноценного обучения, включая библиотеку, спортивный и актовый залы. Для работы привлекут лучших преподавателей региона.

Ранее в селе Халмион не было ни одной школы с обучением на русском языке. "Новая школа позволит обеспечить наших граждан качественным начальным образованием и разгрузить действующие учебные заведения в Халмионе и всем Кадамжайском районе. В школу уже предварительно записано более 100 детей. Надеемся, занятия начнутся через два-три месяца", – сказал председатель правления РКФР Артем Новиков.

"Внимание социальным программам, особенно развитию наших детей – важная часть работы РКФР. Это шестой проект, напрямую финансируемый Фондом в Баткенской области, и второй – в селе Халмион", – подчеркнул он.

"Эта школа – еще одно важнейшее звено среди социально значимых объектов нашего региона. Отсюда будут выходить видные деятели района, области и всей республики", – отметил заместитель полномочного представителя президента КР в Баткенской области Тимур Мадяров.


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URL: https://www.vb.kg/432203
Теги:
Баткенская область, дети, образование, строительство, школа, Российско-кыргызский фонд развития
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