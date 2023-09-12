Погода
$ 88.28 - 88.44
€ 93.92 - 94.92

Ещё один красивый мурал "KYZ POWER" украсил Бишкек

162  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Художники арт-группы basicolors создали новый мурал KYZ POWER на стенах Кыргызского Национального Музея Изобразительных Искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке. Об этом сообщает представитель арт-группы Виктор Цой.

По его данным, мурал посвящен теме поддержки и расширения прав и возможностей женщин. Мурал был создан при финансовой поддержке посольства Германии в Кыргызстане в рамках проекта по обмену молодыми граффити-художниками из Кыргызстана и Германии. Новый мурал расположен на центральном фасаде Музея ИЗО по адресу: ул. Юсупа Абдрахманова, 196 (бывшая ул. Советская, напротив отеля "Хайят"). Данный мурал является первым случаем сотрудничества музея искусств и граффити-художников в подобном формате в Центрально Азиатском регионе. Эскиз мурала был одобрен Шайлоо Жекшенбаевым – архитектором и одним из авторов проекта здания Национального Музея Изобразительных Искусств им. Г. Айтиева. В следующем году исполнится 50 лет с момента постройки здания Музея ИЗО. В центре мурала - фигура девушки, олицетворяющая дух расширения прав и возможностей женщин. Вокруг нее замысловатые узоры из цветов, которые символизируют разнообразие и богатство женского опыта и вклада в развитие. Распускающиеся цветы на мурале изображены также для того, чтобы передать рост, обновление и свободу. На переднем плане расположена надпись KYZ POWER (девичья сила), которая вдохновляет и напоминает зрителям о важности равенства, уважения и коллективных усилий, необходимых для достижения гендерных прав и возможностей.

Справка: BASICOLORS – это бишкекская арт-группа, которая с 1998-го года создает масштабные муралы


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432204
Теги:
художник, Бишкек, граффити
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  