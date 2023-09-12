Ещё один красивый мурал "KYZ POWER" украсил Бишкек

Художники арт-группы basicolors создали новый мурал KYZ POWER на стенах Кыргызского Национального Музея Изобразительных Искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке. Об этом сообщает представитель арт-группы Виктор Цой.

По его данным, мурал посвящен теме поддержки и расширения прав и возможностей женщин. Мурал был создан при финансовой поддержке посольства Германии в Кыргызстане в рамках проекта по обмену молодыми граффити-художниками из Кыргызстана и Германии. Новый мурал расположен на центральном фасаде Музея ИЗО по адресу: ул. Юсупа Абдрахманова, 196 (бывшая ул. Советская, напротив отеля "Хайят"). Данный мурал является первым случаем сотрудничества музея искусств и граффити-художников в подобном формате в Центрально Азиатском регионе. Эскиз мурала был одобрен Шайлоо Жекшенбаевым – архитектором и одним из авторов проекта здания Национального Музея Изобразительных Искусств им. Г. Айтиева. В следующем году исполнится 50 лет с момента постройки здания Музея ИЗО. В центре мурала - фигура девушки, олицетворяющая дух расширения прав и возможностей женщин. Вокруг нее замысловатые узоры из цветов, которые символизируют разнообразие и богатство женского опыта и вклада в развитие. Распускающиеся цветы на мурале изображены также для того, чтобы передать рост, обновление и свободу. На переднем плане расположена надпись KYZ POWER (девичья сила), которая вдохновляет и напоминает зрителям о важности равенства, уважения и коллективных усилий, необходимых для достижения гендерных прав и возможностей.

Справка: BASICOLORS – это бишкекская арт-группа, которая с 1998-го года создает масштабные муралы