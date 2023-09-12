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В Бишкеке павильоны препятствуют ремонту тротуара

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На сегодняшний день по городу Бишкек активно ремонтируются тротуары. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, при строительстве тротуара по улице Логвиненко препятствуют два павильона, которые вышли за красную линию.

Также на этом объекте для установки ирригационной системы мешают деревья. Вопросы касательно переноса и сноса предприятие проводит работы совместно с районными администрациями.

По улице Логвиненко от улицы Токтогула до улицы Киевская с восточной стороны завершили кирковку старого асфальта, начали установку ирригационной системы, в ближайшее время будут начаты работы по установке бордюра.

С западной стороны начали кирковку асфальта от улицы Токтогула до улицы Московская.


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URL: https://www.vb.kg/432205
Теги:
мэрия, Бишкек
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